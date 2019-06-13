Продаж житла у новобудовах: які помилки найчастіше роблять забудовники

Чому кожен третій потенційний покупець не повертається у відділ продажу будівельної компанії після першого візиту та яких банальних помилок найчастіше припускають забудовники у комунікації з клієнтами.

Про це за підсумками аудиту відділів продажу сотні житлових комплексів Києва та області повідомила представниця компанії Quadrate 28 Sales Вікторія Задорожна.

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Забудовники не цінують потенційних покупців

Аудит показав, що у 70% випадків після першого візиту потенційного покупця він втрачає зв'язок з менеджером з продажів.

Продавці житла в новобудовах у переважній більшості не ставляться до візитів потенційних клієнтів як до найважливішого етапу – як наслідок, це суттєво впливає на рівень продажів.

Головним прорахунком в комунікації між продавцем та клієнтом фахівці називають те, що представники забудовника банально не цікавляться метою потенційного покупця – чому він зателефонував до них.

Найчастіше після першого дзвінка менеджер не виявляє зацікавлення у подальшій комунікації з потенційним клієнтом.

Серед інших недоліків роботи відділів продажу уже після безпосередньої зустрічі з клієнтом назвали:

відсутність з'ясування мотивів та платоспроможності клієнта; невміння менеджерів працювати із запереченнями; неструктурованість розмови та неусвідомлення мети дзвінка; порушення термінів – дзвінки відбувались не в домовлений час.

Як робота менеджерів з продажу впливає на імідж забудовника?

Покупець житла дуже ретельно вивчає не лише цінові пропозиції, а й наявність додаткових переваг того чи іншого ЖК, він стежить і за репутацією, як компаній, так і окремих менеджерів,

– наголосила представниця "Українського клубу нерухомості" Ольга Соловей.

Показники свідчать, що на сьогодні забудовники втрачають приблизно 30% потенційних покупців лише через непрофесійність власних продавців.

Для підвищення власного іміджу, забудовникам варто більше цінувати потенційних покупців і з максимальною користю використовувати кожен дзвінок і візит клієнтів для досягнення кінцевої мети – продажу квартири.

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