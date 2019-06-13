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      Продаж житла у новобудовах: які помилки найчастіше роблять забудовники

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      Яких помилок найчастіше припускаються забудовники
      Яких помилок найчастіше припускаються забудовники / unsplash.com

      Чому кожен третій потенційний покупець не повертається у відділ продажу будівельної компанії після першого візиту та яких банальних помилок найчастіше припускають забудовники у комунікації з клієнтами.

      Про це за підсумками аудиту відділів продажу сотні житлових комплексів Києва та області повідомила представниця компанії Quadrate 28 Sales Вікторія Задорожна.

      Читайте, що варто знати про схеми продажу нерухомості

      Забудовники не цінують потенційних покупців

      Аудит показав, що у 70% випадків після першого візиту потенційного покупця він втрачає зв'язок з менеджером з продажів.

      Продавці житла в новобудовах у переважній більшості не ставляться до візитів потенційних клієнтів як до найважливішого етапу – як наслідок, це суттєво впливає на рівень продажів.

      Головним прорахунком в комунікації між продавцем та клієнтом фахівці називають те, що представники забудовника банально не цікавляться метою потенційного покупця – чому він зателефонував до них.

      Найчастіше після першого дзвінка менеджер не виявляє зацікавлення у подальшій комунікації з потенційним клієнтом.

      Серед інших недоліків роботи відділів продажу уже після безпосередньої зустрічі з клієнтом назвали:

      1. відсутність з'ясування мотивів та платоспроможності клієнта;
      2. невміння менеджерів працювати із запереченнями;
      3. неструктурованість розмови та неусвідомлення мети дзвінка;
      4. порушення термінів – дзвінки відбувались не в домовлений час.

      купівля квартири відділ продажів забудовник клієнт

      Як робота менеджерів з продажу впливає на імідж забудовника?

      Покупець житла дуже ретельно вивчає не лише цінові пропозиції, а й наявність додаткових переваг того чи іншого ЖК, він стежить і за репутацією, як компаній, так і окремих менеджерів,
      – наголосила представниця "Українського клубу нерухомості" Ольга Соловей.

      Показники свідчать, що на сьогодні забудовники втрачають приблизно 30% потенційних покупців лише через непрофесійність власних продавців.

      Для підвищення власного іміджу, забудовникам варто більше цінувати потенційних покупців і з максимальною користю використовувати кожен дзвінок і візит клієнтів для досягнення кінцевої мети – продажу квартири.

      Нерухомість 24 уже писала, як перевірити надійність забудовника перед купівлею квартири.

       

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      Теги: Новини Києва Новини нерухомості України Ринок нерухомості Купівля нерухомості Продаж нерухомості Первинний ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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