Продовж місяця в ЗСУ буде перевага, і ми підемо в наступ, – Арестович

Росіяни можуть спробувати оголосити про створення квазіреспубліки на Херсонщині та об'єднати її в "округ" Росії разом з Кримом. У такому випадку Україна вийде з перемовин й продовжить бойові дії з максимальною інтенсивністю.

Крім того, якби Росія спробувала оголосити чергову окупацію частини території України, на це б відреагували на Заході. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

Важливо Активний наступ росіян на Донбасі триватиме 2 – 3 тижні, – Арестович

На його думку, наші партнери збільшили б військову допомогу Україну, а також посилили санкції проти Росії. Зокрема мовиться про нафтове ембарго, що дасть суттєвий удар по економіці Росії.

Як нагадав радник голови ОП, вже найближчими днями у Сполучених Штатах голосуватимуть за фактично необмежене постачання зброї Україні та введення шостого пакета санкції проти країни-агресорки.

Російська армія не зможе створювати резерви, а українська армія отримуватиме величезну допомогу з Заходу, як пояснив Арестович.

Продовж місяця на полі бою складеться перевага Збройних Сил України, принаймні на окремих напрямках. І от тоді ми підемо у наступ,

– підкреслив радник керівника ОП.