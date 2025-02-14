Чи продовжать США допомагати Україні: Зеленський розповів про зустріч із сенаторами

Президент України 14 лютого зустрівся з американськими сенаторами в межах Мюнхенської конференції. Опісля він розповів, що результати перемовин – хороші та важливі для України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Новини.LIVE. За словами Зеленського, США продовжуватимуть допомагати Україні.

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Що заявив Зеленський

Про інші деталі розмови з американськими високопосадовцями наразі невідомо. Також президент України прокоментував сьогоднішню зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Це буде дуже дивно, якщо політика США зміниться на користь Росії. Зараз багато інформації надходить саме з Росії,

– сказав Зеленський.

Він зазначив, що розмова з Венсом буде дуже важливою, адже в питанні переговорів та підтримки України США відіграють ключову роль.

Зеленський також додав, що для Заходу зараз надзвичайно важливо ухвалювати рішення швидко та без вагань, інакше їм доведеться "змінити костюми на військову форму".

До слова, раніше президент України розкрив деталі телефонної розмови з Дональдом Трампом 12 лютого. Лідери обговорювали втрати Росії та КНДР, а також ситуацію на фронті. Годинного діалогу було достатньо для уточнення деяких деталей, але "точно недостатньо" для формування плану.