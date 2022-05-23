Продовження Холодної війни, – Краєв пояснив, чому Тайвань важливий для Байдена

Джо Байден заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню. Поки що у цій ситуації ми бачимо лише продовження Холодної війни.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він переконаний, що США точно захищатимуть Тайвань.

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"Ми бачимо, що США дивляться на ці конфлікти, війни ширше. Для них війна Росії проти України стала частиною глобального протистояння демократії проти автократії, а якщо перекласти – протистояння Вашингтона й Пекіна. Тобто війна Росії проти України – це абсолютно точно частина продовження Холодної війни", – зазначив експерт.

За словами Краєва, США розглядатимуть цю ситуацію, умовно кажучи, як два фронти. Тому поїздка Байдена до азійських союзників, перемовини з представниками Японії, виступ у Південній Кореї – це відкриття другого фронту, але наразі дипломатичного.

Якими методами діє Китай

Як зауважив Краєв, Китай діє іншими методами, у порівнянні з Росією, яка бездумно вдирається на чужі території й хоче усе забрати силою. Однак це не його профіль, особливо після того, як у Китаї побачили, що Захід реагуватиме на агресію.

Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Зараз ми перебуваємо у точці, коли не лише стара система перестала працювати, а коли нову ще не сформували. Поки немає нових правил гри. Тому ми бачимо, як багато країн, які сповідують цинічний і прагматичний підхід до зовнішньої політики, починають виторговувати собі нові умови.

Краєв зауважив, що у цьому контексті мовиться про Туреччину та Угорщину. Однак тепер так само починає діяти і Китай. Тому наразі основне завдання Заходу – зберегти нейтралітет Китаю у цій війні.

Що цьому передувало

Китай вважає Тайвань своєю територією і називає його провінцією, яка відкололася, а не незалежною державою.

У Міністерстві зовнішніх справ Китаю у лютому 2022 року заявили, що Тайвань – "це не Україна" і завжди буде залишатися частиною Піднебесної.

Джо Байден у травні зазначив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.

За словами китайської журналістки Дебі Едуард, Міністерство закордонних справ Китаю відповіло попередженням на коментарі Байдена щодо захисту Тайваню. У МЗС додали, що це питання є внутрішньою справою Китаю, тому вони не допускають втручання з боку зовнішніх сил.

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