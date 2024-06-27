У Міноборони пояснили, чому не підтримують законопроєкт про продовження терміну оновлення даних
Відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані до 16 липня. Міноборони не підтримує законопроєкт про продовження цього терміну.
В ефірі телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, чому саме відомство не підтримало проєкт закону про продовження терміну оновлення даних до 150 днів, передає 24 Канал.
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Міноборони не підтримує продовження терміну оновлення даних
Речник зауважив, що Міноборони не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну від 60 до 150 днів для оновлення. Пояснив, наразі існують можливості оновити дані в ТЦК і СП, ЦНАПах, а також Резерв+. Застосунок працює.
Тому всі військовозобов'язані, призовники й резервісти можуть це зробити за лічені хвилини. Відповідно ми не бачимо сенсу подовжувати термін. Зараз потрібно негайно, якомога швидше оновити військово-облікову базу для того, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні, щоб захищати Батьківщину,
– підкреслив Дмитро Лазуткін.
Додав, що станом на ранок 27 червня вже 2 430 000 українців оновили свої дані. Зокрема, 1 852 000 у застосунку Резерв+.