У Міноборони відповіли, чи треба особам з інвалідністю йти до ТЦК для продовження відстрочки

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №560, відстрочка надається не більш як на строк проведення мобілізації, тобто на 90 днів. Після спливу цього терміну потрібно знову подавати відповідні документи до ТЦК.

Та чи треба особам з інвалідністю йти до ТЦК та СП для продовження відстрочки від мобілізації, пояснили в Міністерстві оборони.

Зверніть увагу Хто має право на відстрочку від мобілізації відповідно до нового закону

Продовження відстрочки від мобілізації

Відстрочка надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом президента.

У Міноборони зазначили, що в разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини 1, пунктах 3, 4, 5 частини 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

У разі неможливості провести перевірку у військовозобов'язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів,

– зазначили в Міноборони.