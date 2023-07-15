Можливо, не з тим Путіним спілкувався, – Жданов про дивні заяви Пєскова щодо "зернової угоди"
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 14 липня заявив, що диктатор Владімір Путін погодився продовжити угоду на експорт зерна. Водночас ці слова миттєво спростував рупор узурпатора Дмітрій Пєсков.
Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Продовження цієї угоди, ймовірно, настане з 17 липня 2023 року.
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Найслабша ланка
Перед продовженням "зернової угоди" Путін висунув низку вимог. Одна з ключових умов – це під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT. Крім того, кремлівський узурпатор хоче, аби дозволили продаж добрив через порти Балтійського моря.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, як завжди найслабша ланка й головний до зняття санкцій з Росії. Він виявив бажання "догодити" Москві й погодився приєднати SWIFT.
"Я так зрозумів, що позиція Ердогана була тверда й непохитна. Він мовчав й чекав, коли відповість Путін на його заяву, що якщо Росія не повернеться до "зернової угоди", то вона продовжуватиметься без участі країни-агресорки, при цьому турецький флот гарантуватиме безпеку проходження суден по Чорному морю в порти України", – сказав Жданов.
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Людина схожа на Путіна
Турецькі ЗМІ з посиланням на Ердогана повідомили, що Путін погодився на продовження угоди про експорт зерна. Проте цю заяву спростував речник бункерного Пєсков. Мовляв, ніяких заяв з російського боку щодо "зернової угоди" не було.
Також Ердоган заявив ЗМІ, що Путін в серпня приїде в Туреччину. Це буде його перша поїздка за кордон з моменту видачі ордера про арешт Міжнародним кримінальним судом. Так, президент Туреччини підтвердив домовленості з російським диктатором – Путін погодився продовжити "зернову угоду", а Ердоган запросив його в Туреччину.
"Останнім часом деякі джерела говорять, що "людина схожа на Путіна" сьогодні бере участь у громадських заходах. Можливо, він (Пєсков – 24 Канал) не з тим Путіним спілкувався, що угода продовжена", – зазначив військовий експерт.
Як Росія шантажує продовженням "зернової угоди"
- За декілька днів до закінчення терміну угоди на експорт зерна генсек ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну підключення дочірніх компаній російського сільськогосподарського банку до SWIFT в обмін на продовження "зернової угоди" з Україною.
- На щасті, Європейський Союз не підтримав ініціативу Гутерреша й відкинув можливість повернення російських банків до SWIFT.
- В ООН зауважили, що ця пропозиція нібито дозволить нівелювати "серйозне занепокоєння Росії", а також продовжити постачати зернові продукти Чорним морем.