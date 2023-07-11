Яка доля "зернової угоди": Мартишев припустив механізми тиску на Росію

Туреччина хоче продовжити "зернову угоду" ще на три місяці, а згодом збільшити термін її дії на 2 роки. Водночас Росія може вдатися до гібридного методу блокування експорту.

Аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування КШЕ Павло Мартишев зауважив, що від початку "зернової угоди" – серпня 2022 року – експортери втратили понад один мільярд доларів через простій суден. Про це він розповів 24 Каналу.

Читайте також Росія і Туреччина – не друзі: як Кремль реагуватиме на заяви Ердогана щодо України

Де-юре можливо вдасться досягти домовленостей щодо продовження угоди на експорт зерна ще на три місяці, а де-факто – малоймовірно. Адже останні інспекції суден були на початку червня, а зараз Росія фактично блокує прохід суден у Босфорі.

"Навіть продовження зернової угоди може означати, що у тиждень проходитиме всього два – три судна, а це навіть гірше ніж скасування угоди. Адже судна дуже втрачають на простої", – сказав аналітик.

Механізми тиску

У геополітичній площині країни можуть тиснути на Росію, однак на агроринку особливого тиску бути не може. Адже Росія активно експортує зерно, добрива й знайшла альтернативний шлях для експорту аміаку.

В площині агроринку особливого тиску на Росію бути не може. Це геополітична історія,

– зазначив Мартишев.

Підключення дочірньої кампанії російського банку "Россельхозбанк" до SWIFT хіба що трішки знизить транзакції, але кардинально не змінить ситуацію. Росіяни вже можуть експортувати сировину, зерно офіційно експортують та існує сірий ринок нафти.

Яку роль у "зерновій угоді" відіграє Туреччина: дивіться відео

Роль Туреччини

Туреччина у "зерновій угоді" – це геополітичний посередник.

Вона (Туреччина – 24 Канал) веде змішану гру "і нашим, і вашим",

– наголосив аналітик.

Можливо, коли буде ще більший прогрес у контрнаступі, то Анкара стане більш лояльною до України. Однак поки що турки не проти того, що російська частина комісії сповільнює інспекції. Водночас Україна розвиває альтернативні шляхи у разі, якщо Росія не продовжить угоду.

Останні новини про зернову угоду