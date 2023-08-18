Сьогодні всі військові об'єкти в Росії та Москві є вразливими, – ГУР

Андрій Юсов заявив, що "бавовна" на території Росії триває. Вона набирає інтенсивності. Столиця країни-терористки є незахищеною.

Андрій Юсов – представник Головного управління розвідки Міноборони – наголосив, що "бавовна" відбувається достатно влучно. Далі буде.

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Сьогодні всі об'єкти, які пов'язані із російською військовою агресією, є вразливими цілями. Сьогодні Москва є незахищеною. Путінський режим зробив її такою. Це вони ще з НАТО не воюють,

– мовиться у повідомленні.

Юсов додав, що це впливає навіть на зазомбованих росіян.

Як Захід реагує на "бавовну"

Представник ГУР МО наголосив: вже є еволюція публічної реакції західних партнерів на "бавовну" у Москві. Україна наразі офіційно не коментує. Тому можна просто аналізувати наслідки. Тим часом наразі у партнерів вже не викликає подиву, що коли держава напала на іншу державу, наслідки цих дій відбуваються на території країни-агресорки.

Юсов додав, що це – нормально. Окрім того, ненормально – що російське суспільство виявилося неготовим до цього. Той, хто коїть злочин, має бути готовим до відповідальності.

Атака на Москву-сіті 18 серпня

Російські окупанти знову заголосили про чергову атаку дронами. Знову "не пошастило" Москва-сіті. Росіяни вкотре показали, що перебувають за межею адекватності й видали новину про атаку нібито українського БпЛА "Бобер".