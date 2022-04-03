Продовжиться евакуація з Маріуполя до Запоріжжя, – Верещук про гуманітарні коридори 3 квітня

З Маріуполя 3 квітня продовжать евакуювати людей до Запоріжжя. Наразі під Бердянськом для цього перебувають 17 автобусів.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. 10 автобусів призначені для евакуації маріупольців і мешканців Бердянська.

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7 автобусів спробують дістатись самого Маріуполя

Якщо автобуси не пропустять в місто, ми просимо людей пройти до блокпосту на в'їзді до міста. Там вони вас чекатимуть,

– зазначила Верещук.

Ще 7 автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у сіпроводі представників Червоного Хреста.

З яких міст ще планують евакуацію:

Сєвєвродонецьк,

Попасна,

Лисичанськ,

Рубіжне,

селище Нижнє Луганської області.

Також коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна дістатись власним автомобільним транспортом.

Щоб розпочати евакуацію, українська сторона чекає на режим припинення вогню окупантів.

Дивіться ранкове звернення Ірини Верещук: