Доповіді щодо фронту, гарячі напрямки та підготовка до обміну: головне зі звернення Зеленського

Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням в 1183 день війни. Він торкнувся Курської операції ЗСУ та інших тем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Що сказав Зеленський 21 травня

Зеленський розпочав своє звернення із повідомлення про події на фронті. Міністр оборони України Рустем Умєров і військові командувачі виступили з розлогою доповіддю щодо фронту та оборонних відносин із партнерами.

"Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність", – сказав президент.

Найбільш гаряче зараз на Покровському напрямку. Водночас Україна продовжує бойові дії на Курщині.

Продовжуємо активні дії в Курській та Бєлгородській областях – це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний і дієвий наш захист. Від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат – більш ніж 63 тисячі вбитими й пораненими тільки там, на Курщині. Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, то більше це убезпечує наші громади.

Президент подякував за дії на Курщині кожному українському солдату, сержанту й офіцеру, усім підрозділам.

Він висловився і щодо переговорів з Росією: "На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію – це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього – санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну".

Також Умєров доповів деталі роботи з партнерами заради нового постачання зброї.

"Активно працюємо й над залученням інвестицій у виробництво саме в Україні. Виробництво буде тільки зростати, і це наша довгострокова гарантія безпеки", – пояснив гарант.

Зеленський сказав про підготовку до обміну полоненими.

Ми готуємо обмін. Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося.

Міжнародні розмови були з президентом Євроради Коштою, прем'єр-міністром Польщі Туском і з генеральним секретарем НАТО Рютте. Київ детально готує перемовний процес щодо вступу України в ЄС. З нашого боку все готове для відкриття перших кластерів. З Рютте мовилося про можливі формати зустрічей та спільної роботи.