Продовжують випробовувати долю: у замінованому морі затримали пірнальників, які ловили молюсків

Акваторія Чорного моря буквально всіяна ворожими мінами. Тож узбережжя та водний простір щоденно патрулюють. Так, на Одещині виявили пірнальників-екстремалів, які ризикували життями.

Про це розповіли в оперативному командуванні Південь. Відомо, що двоє чоловіків пірнали у море, щоб ловити молюсків.

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Чоловіків затримали і передали до СБУ

В ОК "Південь" зауважили, що мешканці Одещини продовжують випробовувати долю. Так, упродовж дня підрозділи муніципальної варти, а також прикордонної служби виявили двох чоловіків. Вони пірнали у Чорному морі, що могло загрожувати їхньому життю.

Наголошується, що полюванням на молюсків чоловіки займались попри всі можливі попередження, заборону, а також небезпеку. Тож порушників не лише затримали. Їх ще й передали співробітникам СБУ задля з'ясування усіх обставин.

Нагадуємо, що узбережжя й акваторія Чорного моря зараз небезпечні. Тож ні в якому разі не ризикуйте власним життям. Не ходіть на пляжі та ні в якому разі не заходьте в воду. В одного чоловіка така легковажність вже забрала життя.

Під Одесою чоловік підірвався на міні на пляжі

Сталось це у селі Грибівка. Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, чоловік разом із сім'єю вирушив на пляж, щоб відпочити. Він підійшов до води, щоб перевірити її глибину. Там мешканець села й наткнувся на російську міну, яку віднесло до берега. На жаль, чоловік загинув на місці.

Невдовзі деталями трагедії поділилась речниця Патрульної поліції Одеси Алла Марченко. Вона зауважила, що міна, на якій підірвався чоловік у Грибівці, була російською. Правоохоронниця зауважила, що це був один з тих снарядів, які у Чорному морі розставили кораблі країни-агресорки. Таких мін упродовж тижня на узбережжя винесло вже декілька.

Сергій Братчук тоді наголосив, що не розуміє, чому люди нехтують не лише своїми життями, а й рідними. Він підкреслив, що як море, так і узбережжя зараз несуть загрозу. Тож попри все бажання, слід відмовитись від такого формату відпочинку, щоб не ризикувати.

Відразу ж додамо, що українців такі новини шокують. Але це не приносить бажаного результату. Мешканці Одещини все одно продовжують відвідувати пляжі та відпочивати так, ніби в Україні не триває повномасштабна війна, а з моря не може насуватись небезпека.

Тим часом на пляжі Одеси пара займалась сексом і отримала повістки: дивіться відео