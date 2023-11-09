"Професіонал своєї справи": відомо, хто загинув під час атаки на порт Одещини

Вночі 8 листопада російська армія вдарила по Одеській області та вразила корабель під прапором Ліберії. Внаслідок цього загинув лоцман першого класу Сергій Сурін.

Повідомляється, що загиблий українець працював у Адміністрації морських портів. Крім того, поранення також отримав ще один працівник порту.

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Що відомо про загиблого

Сергій Сурін загинув під час виконання службових обов'язків, йому було 43 роки. Він пропрацював лоцманом 15 років. В Адміністрації морських портів наголошують, що він був фахівцем високого рівня, при цьому залишаючись доброю і неймовірно скромною людиною.

Він завжди виручав колектив, професійно виконуючи термінові та надскладні завдання. У нашій пам'яті Сергій назавжди лишиться надійним другом, доброзичливим колегою, справжнім професіоналом своєї справи,

– написали в АМПУ.

Там глибоко сумують щодо цієї втрати та висловлюють щирі співчуття родині Сергія.



Сергій Сурін працював з кораблями 15 років і був майстром своєї справи / АМПУ

Що відомо про атаку

Ввечері 8 листопада, близько 16:37, моніторингові канали повідомляли, що повітряна ціль летить на Одещину. Окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П із тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Ще одну ракету, Х-59, вдалося знищити.

Згодом стало відомо про влучання по порту, зокрема в надводну надбудову цивільного корабля під прапором Ліберії. Корабель в цей момент якраз заходив у порт в Одеській області, щоб вивезти з України залізну руду, що мала прямувати в Китай.

Внаслідок удару загинув лоцман, ще троє членів екіпажу постраждали – вони були громадянами Філіппін. Також поранення отримав 1 працівник порту. Це є актом міжнародного тероризму, міжнародного піратства.