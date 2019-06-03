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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Профі проти шоу? Два очевидні тренди виборів

      161 Читать новость на русском
      Вибори
      Вибори / 5.ua

      Чому виборець так полюбив свій уряд.

      "Стадіон так стадіон" став сигналом того, що політики готові чи принаймні пробуватимуть грати за новими правилами. Постмодернізм переміг архаїку, як висловився художник Олександр Ройтбуд.

      Першим очевидним трендом парламентської кампанії стануть спроби повторити бліцкриг новообраного президента. "Омолодження" партійних списків, сленг, велосипеди і головне – поєднання політики з шоу.

      Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, співаки Олег Вінник і Віктор Павлик з невідомої партії "Стабільність", епатажна Ольга Полякова з власним політичним проектом, частково партія "Голос" Святослава Вакарчука, проект братів Кличка – усі вони підхоплюють новий тренд і сподіваються на емоційний електорат.

      Очевидно, що "нові Зеленські" дещо розмиють 37% "Слуги народу", запропонувавши політичну альтернативу і любителям естради, і прихильникам рок-команд, і любителям спорту.

      Політичні шоу-проекти переважно популістські. Інакшими вони не можуть бути, прихильники чекають саме такого. Кожен політик прагне сподобатися електорату, але в цьому випадку все, як в театрі, – на надриві, яскравому почутті, обожнюванні. І, звісно, розчаруванні аж до звинувачень в усіх гріхах. Але то вже після виборів.

      Другим трендом нинішньої кампанії є запит на здоровий глузд. Вирій емоцій з кожним днем відступає під натиском скептицизму до нового президента та тверезого аналізу. Не так все погано, як розповідали. Доходи населення в доларовому еквіваленті майже зрівнялися з довоєнними. Уряд дав старт багатьом важливим реформам, які відкладалися роками. Іноземні консультанти дивуються динаміці змін. Бюджет виконується, незважаючи на колосальні борги попередників. Так, є втома від війни. Є розчарування, що злочинці не покарані. Але загалом оцінки господарської діяльності уряду досить позитивні. За опитуванням центру "Соціальний моніторинг", яке проводилося у травні 2019 року, найбільш бажаними кандидатурами на посаду глави уряду для українців є Гройсман, Бойко, Смешко, Тимошенко. Більше того, Володимир Гройсман – лідер прем’єрських симпатій (13%) і відповідно до дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного в березні 2019.

      З початком передвиборчих перегонів (тобто, протягом останнього тижня) "Українська стратегія" як проект Володимира Гройсмана демонструє найвищі темпи зростання підтримки серед респондентів. Про це свідчить свіже опитування Інституту соціологічних досліджень "Основа". Можна побачити схожу динаміку в партії "Голос" Вакарчука, яка, втім, діє в шоу-тренді "Слуги народу".

      До інших політичних проектів, які, умовно кажучи, представляють себе як "профі", а не майстрів розважального жанру, можна віднести "Опозиційну платформу – За життя" та майбутніх партнерів Бойка-Медведчука з "Опоблоку". Вони виступають за консервативний і проросійський курс, але принаймні виборець уявляє, яких кроків від них очікувати після виборів і яку країну вони будують.

      Також у цьому напрямку працюють з різним рівнем успішності Смешко ("Сила і честь") та Гриценко ("Громадянська позиція").

      Окрім означених двох трендів "шоуменів" та "професіоналів" є велике коло політиків, які поки розриваються "між розумними та красивими" і не можуть обрати остаточно. Це лідерські проекти "Європейська Солідарність" Порошенка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, праві партії типу "Свободи". З одного боку, вони мають базовий електорат, а з іншого – рейтинги тануть, поки лідери не можуть адаптуватися до нових умов.

      Не дивно, що альянси не виникають або створюються нежиттєздатні. Кличко-Тимошенко чи Кличко-Порошенко, Гройсман-Порошенко – невизначеність "старих" політиків завжди буде тягнути "нових" на дно. Після оголошення про те, що Гройсман буде йти на вибори окремо від Порошенка, рейтинги глави уряду злетіли за тиждень з 0,9% до 2,9% (опитування "Основи"). Зрештою, він забере в Порошенка значну долю базового патріотично налаштованого електорату. А Порошенку залишиться акумульований антирейтинг Зеленського – той виборець, який шоу-політики на гроші Коломойського категорично не сприймає.

      Чи будуть нові тренди? "Комбати", "батьки нації в стилі Лукашенка", "антикорупціонери з громадського сектору"– амплуа, які себе віджили. Запит на них буде невеликий. Основна боротьба розгорнеться між "емоціо" та "раціо", причому час працює на "раціо".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Партія Голос Святослав Вакарчук
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