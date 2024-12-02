Невизначеність, кризи й конфлікти: що чекає на світ у 2025 році

Почався парад прогнозів на 2025 рік. То що ж на нас чекає?

Якщо коротко – стабільності у світі буде менше. Про це заявив Анатолій Амелін, інформує 24 Канал.

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Наведу детальний аналіз кількох прогнозів від впливових організацій.

Геополітичні тенденції

Повернення Дональда Трампа та його вплив

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2024 році значно впливає на глобальну геополітику. Його політика "Америка перш за все" може призвести до перегляду міжнародних альянсів та посилення протекціонізму. Це може спричинити напруженість у відносинах із традиційними союзниками США та посилити торговельну війну з Китаєм, що призведе до подальшої зміни глобальних торгових маршрутів.

До 2025 року очікується подальше формування багатополярної системи міжнародних відносин.

Частка країн, що розвиваються, у світовому ВВП продовжить зростати

Китай та Індія продовжать нарощувати свій вплив, прагнучи стати одним із полюсів нового світового порядку. Продовжує зростати роль регіональних держав, таких як Індонезія, Іран та Туреччина. Індія збереже високі темпи зростання лише на рівні близько 7%.

Прогнозується, що до 2040 – 2050 років сукупний ВВП країн БРІКС зрівняється з показником "Великої сімки".

Середні держави, такі як Індія та Саудівська Аравія, продовжують зміцнювати свої позиції на міжнародній арені, використовуючи стратегічні відносини з великими державами задля досягнення своїх економічних інтересів. Це дозволяє їм маневрувати в умовах геополітичної напруженості та отримувати вигоду з нових економічних можливостей.

Суперництво США та Китаю

США та Китай продовжать грати провідні ролі у світовій економіці з прогнозованими темпами зростання 2,7% та 4,5% відповідно. Протистояння між США та Китаєм залишиться ключовим фактором, що визначає глобальну геополітичну динаміку. Можливе посилення конфронтації у торговій, технологічній та військовій сферах. При цьому повне економічне "розстикування" малоймовірне – китайські компанії продовжать експансію за кордон для обходу торгових бар'єрів.

Ослаблення західних альянсів

Традиційні західні альянси, як-от НАТО, можуть ослабнути через розбіжності між союзниками. Можливе зростання скептицизму США щодо закордонних зобов'язань, що може призвести до геополітичних перестановок.

Регіональні конфлікти

Збережеться ризик ескалації регіональних конфліктів, особливо на Близькому Сході та в Азійсько-тихоокеанському регіоні. Ключовими осередками напруженості можуть стати Тайванська протока, Корейський півострів та Перська затока. Можливе посилення ролі регіональних держав у локальних конфліктах.

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Економічні тренди

Відбудеться уповільнення глобального зростання. Інфляційний тиск зросте, а Федеральна резервна система, швидше за все, припинить знижувати ставки раніше. Це призведе до більш жорстких фінансових умов, сильнішого долара та складнішої макроекономічної картини в інших місцях.

Прогнозується уповільнення темпів зростання світової економіки. Глобальне зростання очікується на рівні близько 3%, що трохи нижче за показники 2024 року.

Основними причинами стануть демографічні чинники у розвинених країнах та структурні проблеми у Китаї. Продовження усунення економічної могутності на Схід.

Очікується, що до 2025 року провідні центральні банки завершать цикл підвищення ставок і перейдуть до їхнього поступового зниження. Це має сприяти пожвавленню економічної активності.

Тенденція до посилення протекціонізму та економічного націоналізму, ймовірно, збережеться. Це може призвести до подальшої фрагментації глобальних ланцюжків постачання. Протекціоністська політика США може стимулювати інші країни до введення заходів у відповідь, що призведе до подальшої фрагментації глобальних ланцюжків поставок. Це також може посилити інфляційний тиск через підвищення тарифів на товари, що імпортуються. Особливо високий ризик ескалації торгової війни між США та Китаєм.

Технологічні тренди

Розвиток штучного інтелекту. Очікується значний прогрес у галузі штучного інтелекту, особливо у створенні автономних ШІ-агентів. Це може призвести до революційних змін у різних галузях економіки та підвищення продуктивності праці.

Очікується значний прогрес у галузі штучного інтелекту, особливо у створенні автономних ШІ-агентів. Це може призвести до революційних змін у різних галузях економіки та підвищення продуктивності праці. Квантові технології. До 2025 року очікується прорив у галузі квантових обчислень та квантової безпеки. Це може мати серйозні наслідки для криптографії та кібербезпеки.

До 2025 року очікується прорив у галузі квантових обчислень та квантової безпеки. Це може мати серйозні наслідки для криптографії та кібербезпеки. Розвиток "зелених" технологій. Продовжиться активний розвиток технологій, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату та зниження викидів вуглецю. Очікується зростання інвестицій у відновлювані джерела енергії та технології енергоефективності. Проте політика США у цій галузі може змінитися через Трампа, що може уповільнити глобальний енергетичний перехід. Китай лідирує в експорті сонячних панелей, акумуляторів та електромобілів, що сприяє глобальному буму технологій чистої енергії. Очікується, що це допоможе знизити глобальні викиди вуглецю, хоча успіх залежатиме від політичної волі країн-споживачів.

Екологічні виклики

Проблема глобального потепління залишиться однією із ключових загроз. Можливе збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ. Очікується, що до 2025 року стане зрозумілим, чи досягли глобальні викиди парникових газів.

Очікується загострення проблеми нестачі ключових ресурсів, особливо води та продовольства, у низці регіонів світу. Це може бути джерелом нових конфліктів.

Демографічні тренди

Продовжиться тенденція до старіння населення у розвинених країнах, що створить додаткове навантаження на системи соціального забезпечення та охорони здоров'я. Європа та Японія зіткнуться зі скороченням працездатного населення, що може негативно позначитися на економічному зростанні.

Урбанізація

Очікується подальше зростання міського населення, особливо в країнах, що розвиваються. Це вимагатиме значних інвестицій у міську інфраструктуру.

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Міграційні потоки

Ймовірно, відбудеться збільшення числа мігрантів, які прагнуть переїхати з неблагополучних країн до більш розвинених. Це може призвести до зростання соціальної напруги у країнах-реципієнтах.

Фінансова система

Триватиме тренд на цифровізацію фінансових послуг. Можливе ширше використання цифрових валют центральних банків (CBDC).

До кінця 2025 року очікується формування чіткішої глобальної регуляторної бази для криптовалют та інших цифрових активів.

Також очікується подальший розвиток та впровадження автономних систем озброєнь, які використовують штучний інтелект. Це може змінити характер воєнних конфліктів. Продовжиться розробка гіперзвукової зброї провідними військовими державами, що може порушити чинний стратегічний баланс.

13. Регіональні тенденції

Європа

Очікується поступове відновлення економіки єврозони зі зростанням ВВП на рівні 1,2% у 2025 році. Німеччина може відставати від інших країн регіону, тоді як Іспанія, ймовірно, продовжить випереджати середні показники. Європейський центральний банк, напевно, продовжить зниження відсоткових ставок.

Азійсько-тихоокеанський регіон

Економічне зростання в регіоні може сповільнитися через зниження глобального попиту та торговельної політики США. Китай зіткнеться з негативним впливом американських тарифів на експорт, що може призвести до зниження темпів зростання до 4,1% у 2025 році.

Латинська Америка

До 2025 року багато великих країн регіону досягнуть статусу країн із середнім рівнем доходу. Однак деякі держави, особливо ті, які тривалий час дотримувались популістської політики, можуть відставати у розвитку.

Африка

Країни Африки на південь від Сахари залишаться найбільш уразливими до економічних потрясінь, демографічного тиску та політичної нестабільності. Попри зростання глобального попиту на сировинні товари, місцеве населення навряд чи відчує значні економічні вигоди.

Світ у 2025 році характеризуватиметься ще більшою невизначеністю та волатильністю. Ключовими чинниками, що визначають глобальний розвиток, стануть геополітичне суперництво між великими державами, технологічні інновації та екологічні виклики.

Здатність міжнародної спільноти до співпраці у вирішенні спільних проблем матиме критичне значення для забезпечення стабільності та сталого розвитку. Війна в Україні буде сходити з другого плану на третій.