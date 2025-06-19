Синоптики попередили про небезпечні погодні умови в багатьох областях України

Найближчими днями в багатьох регіонах України буде негода. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні умови.

Деталі зібрав 24 Канал.

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В Україну йде негода

Як написали в Укргідрометцентрі, 20 червня в більшості західних, північних та центральних областей пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– нагадали синоптики.



Пориви вітру в Україні / Карта Укргідрометцентру

Регіональні центри з гідрометеорології деталізували ситуацію:

На території Київщини та Києва 20 червня будуть пориви вітру 15 – 18 метрів на секунду.

По території Львівської області: 20 червня вдень місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду. По місту Львову: 20 червня вдень пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.

По Черкаській області та місту Черкаси вдень 20 червня пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Вранці та вдень 20 червня по місту Рівне та області очікуються пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Загалом в Україну йде похолодання. На графіках гідрометцентру по Києву помітно, як різко знижується температура.



Погода в Києві найближчими днями / Укргідрометцентр

На 20 червня на Сході України прогнозують дощі.