Синоптики попередили про небезпечні погодні умови в багатьох областях України
- 20 червня в більшості західних, північних та центральних областей України очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, оголошено жовтий рівень небезпеки.
- Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух транспорту.
Найближчими днями в багатьох регіонах України буде негода. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні умови.
Деталі зібрав 24 Канал.
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В Україну йде негода
Як написали в Укргідрометцентрі, 20 червня в більшості західних, північних та центральних областей пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– нагадали синоптики.
Пориви вітру в Україні / Карта Укргідрометцентру
Регіональні центри з гідрометеорології деталізували ситуацію:
- На території Київщини та Києва 20 червня будуть пориви вітру 15 – 18 метрів на секунду.
- По території Львівської області: 20 червня вдень місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду. По місту Львову: 20 червня вдень пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.
- По Черкаській області та місту Черкаси вдень 20 червня пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
- Вранці та вдень 20 червня по місту Рівне та області очікуються пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Загалом в Україну йде похолодання. На графіках гідрометцентру по Києву помітно, як різко знижується температура.
Погода в Києві найближчими днями / Укргідрометцентр
На 20 червня на Сході України прогнозують дощі.