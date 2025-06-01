Вітряно, майже без опадів та до +27: прогноз погоди на 1 липня
Другий місяць літа розпочнеться хмарною погодою з проясненнями. Подекуди у вівторок, 1 липня, очікують спеку до +27.
А вітряна погода поки не думає відступати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 1 липня
Синоптики прогнозують, що вівторок пройде на більшості території України без опадів.
Лише на північному сході країни місцями буде невеликий короткочасний дощ.
Вітер цього дня буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, вдень у північно-східній частині місцями можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі буде 10 – 15 градусів тепла, а у південній частині – до 18.
Вдень очікується 18 – 23, а на півдні країни та Закарпатті до 27 градусів.
У Карпатах вночі 5 – 10, а вдень 14 – 19 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 1 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +20...+22;
- Ужгород +24...+26;
- Львів +21...+23;
- Івано-Франківськ +21...+23;
- Тернопіль +21...+23;
- Чернівці +21...+23;
- Хмельницький +20...+22;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +20...+22;
- Житомир +20...+22;
- Вінниця +21...+23;
- Одеса +23...+25;
- Миколаїв +24...+26;
- Херсон +24...+26;
- Сімферополь +23...+25;
- Кропивницький +21...+23;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +19...+21;
- Суми +19...+21;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +21...+23;
- Запоріжжя +23...+25;
- Донецьк +21...+23;
- Луганськ +20...+22;
- Харків +20...+22.