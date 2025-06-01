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24 Канал Новини України Вітряно, майже без опадів та до +27: прогноз погоди на 1 липня
30 червня, 15:09
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Вітряно, майже без опадів та до +27: прогноз погоди на 1 липня

Софія Рожик

Другий місяць літа розпочнеться хмарною погодою з проясненнями. Подекуди у вівторок, 1 липня, очікують спеку до +27.

А вітряна погода поки не думає відступати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 1 липня

Синоптики прогнозують, що вівторок пройде на більшості території України без опадів.

Лише на північному сході країни місцями буде невеликий короткочасний дощ.

Вітер цього дня буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, вдень у північно-східній частині місцями можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде 10 – 15 градусів тепла, а у південній частині – до 18.

Вдень очікується 18 – 23, а на півдні країни та Закарпатті до 27 градусів. 

У Карпатах вночі 5 – 10, а вдень 14 – 19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +20...+22;
  • Ужгород +24...+26;
  • Львів +21...+23;
  • Івано-Франківськ +21...+23;
  • Тернопіль +21...+23;
  • Чернівці +21...+23;
  • Хмельницький +20...+22;
  • Луцьк +21...+23;
  • Рівне +20...+22;
  • Житомир +20...+22;
  • Вінниця +21...+23;
  • Одеса +23...+25;
  • Миколаїв +24...+26;
  • Херсон +24...+26;
  • Сімферополь +23...+25;
  • Кропивницький +21...+23;
  • Черкаси +20...+22;
  • Чернігів +19...+21;
  • Суми +19...+21;
  • Полтава +20...+22;
  • Дніпро +21...+23;
  • Запоріжжя +23...+25;
  • Донецьк +21...+23;
  • Луганськ +20...+22;
  • Харків +20...+22.