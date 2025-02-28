Частину України накриють дощі та мокрий сніг, удень до +8 градусів: прогноз на 1 березня

В Україні 1 березня буде хмарно, у частині областей – мокрий сніг і дощ. Розпочинається календарна весна, але тепло та сонце ще деякий час не порадує українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 1 березня

У суботу, 1 березня сонячно буде лише в південно-західних областях України. На решті території хмари триматимуться на небі весь день.

Синоптики прогнозують у більшості регіонів мокрий сніг та дощ, а на півночі та сході на дорогах може бути ожеледиця. Вітер у перший день весни буде південний та не сильний – 5 – 10 метрів за секунду.



На Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та в Криму вночі очікується 5-10 градусів морозу, на сході країни буде прохолодніше – до -14 градусів, а на решті території нічна температура коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Удень в Україні синоптики прогнозують від -1 до +4 градусів, у західних областях буде 5 – 9 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ 0...+2;

Ужгород +7...+9;

Львів +6...+8;

Івано-Франківськ +6...+8;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +5...+7;

Луцьк +5...+7;

Рівне +6...+8;

Житомир +3...+5;

Вінниця +2...+4;

Одеса +3...+5;

Миколаїв +3...+5;

Херсон +3...+5;

Сімферополь +3...+5;

Кропивницький +1...+3;

Черкаси 0...+2;

Чернігів 0...+2;

Суми 0...+2;

Полтава 0...+2;

Дніпро 0...+2;

Запоріжжя +2...+4;

Донецьк -3...-1;

Луганськ -5...-3;

Харків -3...-1.



Погода на 1 березня / Інфографіка Укргідрометцентру

До слова, у березні очікується, що середня температура повітря буде вищою за норму на 1 – 1,5 градуса. Вона прогнозується на рівні +1 – +7 градусів. Також зменшиться місячна кількість опадів, синоптики прогнозують, що за місяць випаде 22 – 42 міліметрів, а в Карпатах 50 – 74 міліметрів.