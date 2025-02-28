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24 Канал Новини України Частину України накриють дощі та мокрий сніг, удень до +8 градусів: прогноз на 1 березня
28 лютого, 14:53
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Частину України накриють дощі та мокрий сніг, удень до +8 градусів: прогноз на 1 березня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • 1 березня в Україні буде хмарно, з мокрим снігом і дощем у більшості регіонів, температура вдень від -1 до +9 градусів залежно від області.
  • У березні середня температура повітря буде вищою за норму на 1 – 1,5 градуса, зменшиться місячна кількість опадів.

В Україні 1 березня буде хмарно, у частині областей – мокрий сніг і дощ. Розпочинається календарна весна, але тепло та сонце ще деякий час не порадує українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 1 березня

У суботу, 1 березня сонячно буде лише в південно-західних областях України. На решті території хмари триматимуться на небі весь день.

Синоптики прогнозують у більшості регіонів мокрий сніг та дощ, а на півночі та сході на дорогах може бути ожеледиця. Вітер у перший день весни буде південний та не сильний – 5 – 10 метрів за секунду.

На Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та в Криму вночі очікується 5-10 градусів морозу, на сході країни буде прохолодніше – до -14 градусів, а на решті території нічна температура коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Удень в Україні синоптики прогнозують від -1 до +4 градусів, у західних областях буде 5 – 9 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ 0...+2;
  • Ужгород +7...+9;
  • Львів +6...+8;
  • Івано-Франківськ +6...+8;
  • Тернопіль +6...+8;
  • Чернівці +6...+8;
  • Хмельницький +5...+7;
  • Луцьк +5...+7;
  • Рівне +6...+8;
  • Житомир +3...+5;
  • Вінниця +2...+4;
  • Одеса +3...+5;
  • Миколаїв +3...+5;
  • Херсон +3...+5;
  • Сімферополь +3...+5;
  • Кропивницький +1...+3;
  • Черкаси 0...+2;
  • Чернігів 0...+2;
  • Суми 0...+2;
  • Полтава 0...+2;
  • Дніпро 0...+2;
  • Запоріжжя +2...+4;
  • Донецьк -3...-1;
  • Луганськ -5...-3;
  • Харків -3...-1.


Погода на 1 березня / Інфографіка Укргідрометцентру

До слова, у березні очікується, що середня температура повітря буде вищою за норму на 1 – 1,5 градуса. Вона прогнозується на рівні +1 – +7 градусів. Також зменшиться місячна кількість опадів, синоптики прогнозують, що за місяць випаде 22 – 42 міліметрів, а в Карпатах 50 – 74 міліметрів.