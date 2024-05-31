В частині областей знову дощитиме: прогноз погоди на 1 червня

У суботу, 1 червня, захід України знову накриють короткочасні дощі. Водночас в деяких областях синоптики прогнозують грозу.

Попри опади, очікувати на похолодання в Україні не варто. В перший день літа повітря місцями прогріватиметься до +30.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики очікують, що 1 червня в Україні буде мінлива хмарність. Західні та центральні регіони місцями охоплять короткочасні дощі, а також грози. В південно-східній частині України опадів не очікується.

За даними фахівців, у західних, Житомирській та Харківській областях вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер переважно південний, у східних областях північно-західний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Погода у Київській області

Як і в більшості інших областей України, у Київській області та Києві погода буде хмарною, однак з проясненнями. За словами синоптиків, вночі на Київщині опадів не буде, а вдень місцями очікується короткочасний дощ та гроза.

Згідно з прогнозами, напрямок вітру буде південний. Зазначається, що його швидкість також сягатиме близько 5 – 10 метрів за секунду.

В області температура вночі не перевищуватиме 12 – 17 градусів, вдень – 24 – 29 градусів. У Києві вночі буде 14 – 16 градусів, а вдень позначки показуватимуть 27 – 29 градусів.

Яка температура в обласних центрах

Київ – +27...+29,

Ужгород – +24...+26,

Львів – +24...+26,

Івано-Франківськ – +25...+27,

Тернопіль – +24...+26,

Чернівці – +25...+27,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +23...+25,

Рівне – +24...+26,

Житомир – +25...+27,

Вінниця – +27...+29,

Одеса – +21...+23,

Миколаїв – +27...+29,

Херсон – +27...+29,

Сімферополь – +26...+28,

Кропивницький – +28...+30,

Черкаси – +27...+29,

Чернігів – +26...+28,

Суми – +26...+28,

Полтава – +27...+29,

Дніпро – +27...+29,

Запоріжжя – +27...+29,

Донецьк – +28...+30,

Луганськ – +28...+30,

Харків – +28...+30.

Прогноз погоди в Україні на 1 червня / Карта Укргідрометцентру

Чи буде в червні рекордна спека

1 червня вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності.

За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, поки що немає розрахунків про значну спеку в червні.

Загалом, за прогнозом фахівців, середня місячна температура очікується +19 – +23 градуси. У гірських районах традиційно нижче, зокрема, +16 – +19 градусів.