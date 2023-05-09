Схід активно заливатимуть дощі: прогноз погоди в Україні 10 травня

Погода в Україні у середу, 10 травня, буде хмарною з проясненням. Водночас синоптики прогнозують дощі на більшості території України. Відносно сухо буде лише на Заході.

Натомість на Одещині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Харківщині очікують сильні зливи.

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Погода в регіонах України

У східних та південно-східних областях очікують короткочасні дощі. Температура повітря на Сході підніметься до +11...+13 градусів. На Заході буде дещо тепліше – до +13...+15 градусів. Там також буде хмарно, але з проясненнями.

Опади очікують і на Півночі. Стовпчики термометрів покажуть +12...+14 градусів. На Півдні температура повітря буде майже ідентичною – +12...+14 градусів вдень. Натомість нічні заморозки очікують у:

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Кіровограській,

Одеській,

Миколаївській областях.

На Київщині також буде марно з проясненнями, без істотних опадів. Температура по області вночі складатиме +1...+6 градусів та +10...+15 градусів вдень.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають, що 10 – 12 травня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Попередження про пожежну небезпеку по Україні / Фото Укргідрометцентру

Погода у містах України

Київ – +12...+14

Ужгород – +17...+19

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +14...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +10...+12

Харків – +11...+13



Прогноз погоди в Україні 10 травня​ / Фото Укргідрометцентру