Заморозки накриють частину областей, але подекуди – до +13: прогноз погоди на 11 квітня
Погода в Україні у суботу, 11 квітня, буде хмарною з проясненнями. У частині областей прогнозують опади, також очікуються зниження нижче 0 градусів.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 11 квітня?
Укргідрометцентр повідомляє, що вночі у північних, північно-східних та Черкаській областях подекуди випаде незначний дощ з мокрим снігом. Вдень опади очікуються по Україні. за винятком південно-західних регіонів.
У нічні та ранкові години синоптики прогнозують туман для південно-східних, Чернігівської, Сумської областей. Вітер здебільшого рухатиметься західним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла. Але у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях очікуються заморозки в діапазоні від 0 до 3 градусів морозу.
Удень стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів тепла. Найбільш комфортні умови очікуються на півдні та південному сході країни, у цих частинах температурні значення зростуть до 13 градусів тепла.
Зверніть увагу! Згідно з окремим попередженням Укргідрометцентру, вночі 11, 12 та 13 квітня в Україні на поверхні грунту будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Через це оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі 11 квітня і в Миколаївській та Одеській, 12 квітня і в Харківській областях заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів морозу – ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Яка погода буде у великих містах?
- Київ +5...+7;
- Ужгород +9...+11;
- Львів +6...+8;
- Івано-Франківськ +6...+8;
- Тернопіль +6...+8;
- Чернівці +6...+8;
- Хмельницький +6...+8;
- Луцьк +6...+8;
- Рівне +6...+8;
- Житомир +6...+8;;
- Вінниця +6...+8;
- Одеса +10...+12;
- Миколаїв +10...+12;
- Херсон +10...+12;
- Сімферополь +10...+12;
- Кропивницький +6...+8;
- Черкаси +6...+8;
- Чернігів +6...+8;
- Суми +6...+8;
- Полтава +6...+8;
- Дніпро +6...+8;
- Запоріжжя +10...+12;
- Донецьк +8...+10;
- Луганськ +9...+11;
- Харків +6...+8.
Прогноз погоди в Україні на 11 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Що прогнозують синоптики?
- Раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомляв, що вже з 11 квітня у деяких областях буде тепліше. На Великдень прогнозують підвищення до +7 – +12 градусів, подекуди пригріє аж до +15 градусів.
- Зазначимо, що з 10 по 12 квітня на території України прогнозують незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Водночас у західних областях ще 10 та 11 квітня здебільшого переважатиме погода без опадів.
- Також пояснювали, що грози характерні для теплого періоду року, коли в атмосфері активізуються відповідні процеси. Вони формуються під впливом теплих повітряних мас, які запускають інтенсивну конвекцію.