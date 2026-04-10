Заморозки накриють частину областей, але подекуди – до +13: прогноз погоди на 11 квітня

Погода в Україні у суботу, 11 квітня, буде хмарною з проясненнями. У частині областей прогнозують опади, також очікуються зниження нижче 0 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 11 квітня?

Укргідрометцентр повідомляє, що вночі у північних, північно-східних та Черкаській областях подекуди випаде незначний дощ з мокрим снігом. Вдень опади очікуються по Україні. за винятком південно-західних регіонів.

У нічні та ранкові години синоптики прогнозують туман для південно-східних, Чернігівської, Сумської областей. Вітер здебільшого рухатиметься західним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла. Але у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях очікуються заморозки в діапазоні від 0 до 3 градусів морозу.

Удень стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів тепла. Найбільш комфортні умови очікуються на півдні та південному сході країни, у цих частинах температурні значення зростуть до 13 градусів тепла.

Зверніть увагу! Згідно з окремим попередженням Укргідрометцентру, вночі 11, 12 та 13 квітня в Україні на поверхні грунту будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Через це оголосили І рівень небезпечності, жовтий.



У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі 11 квітня і в Миколаївській та Одеській, 12 квітня і в Харківській областях заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів морозу – ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Яка погода буде у великих містах?

Київ +5...+7;

Ужгород +9...+11;

Львів +6...+8;

Івано-Франківськ +6...+8;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +6...+8;

Луцьк +6...+8;

Рівне +6...+8;

Житомир +6...+8;;

Вінниця +6...+8;

Одеса +10...+12;

Миколаїв +10...+12;

Херсон +10...+12;

Сімферополь +10...+12;

Кропивницький +6...+8;

Черкаси +6...+8;

Чернігів +6...+8;

Суми +6...+8;

Полтава +6...+8;

Дніпро +6...+8;

Запоріжжя +10...+12;

Донецьк +8...+10;

Луганськ +9...+11;

Харків +6...+8.



Прогноз погоди в Україні на 11 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

