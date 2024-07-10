Надзвичайна спека до +40 градусів: прогноз погоди в Україні на 11 липня

10 липня 2024, 16:46
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Джерело:

Укргідрометцентр

У четвер, 11 липня, в Україні очікується спека. Синоптики також прогнозують місцями короткочасні дощі.

В Україні буде триматися суха спекотна погода. Проте лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями можливі короткочасні дощі та гроза.

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Якою буде погода в Україні

Очікується, що вітер буде переважно північно-східний, на заході країни південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура у південній частині, східних та центральних областях вночі буде +20...+25 градусів, вдень очікується сильна спека +35...+39 градусів. 

Крім цього, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека, +40 градусів. На решті територій вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34 градуси (на високогір'ї Карпат вночі температура буде +15...+20 градусів, вдень +21...+26 градусів).

Якою буде погода на Київщині

У️ столиці та області очікується суха спекотна погода з температурою вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34 градуси;

У Києві вночі синоптики прогнозують +20...+22 градуси, вдень +32...+34 градуси. Вітер очікується північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +31...+33,
  • Ужгород +31...+33,
  • Львів +31...+33,
  • Івано-Франківськ +31...+33,
  • Тернопіль +31...+33,
  • Чернівці +31...+33,
  • Хмельницький +31...+33,
  • Луцьк +31...+33,
  • Рівне +31...+33,
  • Житомир +31...+33,
  • Вінниця +36...+38,
  • Одеса +37...+39,
  • Миколаїв +38...+40,
  • Херсон +38...+40,
  • Сімферополь +32...+34,
  • Кропивницький +35...+37,
  • Черкаси +36...+38,
  • Чернігів +31...+33,
  • Суми +31...+33,
  • Полтава +36...+38,
  • Дніпро +36...+38,
  • Запоріжжя +36...+38,
  • Донецьк +34...+36,
  • Луганськ +33...+35,
  • Харків +36...+38.


Прогноз погоди на 11 липня / Укргідрометцентр

Автор: Вікторія Кульженко