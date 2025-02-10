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24 Канал Новини України Сонячно, але не тепло: прогноз погоди в Україні на 11 лютого
10 лютого, 14:46
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Сонячно, але не тепло: прогноз погоди в Україні на 11 лютого

Дар'я Смородська
Основні тези
  • 11 лютого в Україні очікується морозна погода з проясненнями, без опадів, можливі ожеледиці на північному сході.
  • Температура вночі коливатиметься від -7 до -12 градусів, вдень від -1 до -6 градусів, на заході і півдні від -2 до +3 градусів.

Погода в вівторок, 11 лютого, буде морозною. В Україні зима продовжує нагадувати про себе. На більшості території зберігатиметься мінусова температура, на небі часом з'явилятиметься сонце, але опадів не прогнозується.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 11 лютого

Синоптики прогнозують, що 11 лютого в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Снігу чи дощу не буде в жодній області. На північному сході місцями можлива ожеледиця. Очікується також вітер зі сходу та північного сходу, його швидкість сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.

Уночі середня температура повітря очікується в діапазоні 7 – 12 градусів морозу, а вдень стовпчики термометра показуватимуть від -1 до -6 градусів.

На заході та півдні країни прогнозується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті вночі температура може сягати від 4 до 9 градусів морозу, а вдень – від 3 до 8 градусів тепла. У Карпатах буде 1 – 6 градусів морозу вдень та аж -10...-15 градусів вночі.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -4...-2;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львів -1...+1;
  • Івано-Франківськ 0...+2;
  • Тернопіль -1...+1;
  • Чернівці -1...+1;
  • Хмельницький 0...+2;
  • Луцьк -3...-1;
  • Рівне 0...-2;
  • Житомир -3...-1;
  • Вінниця -3...-1;
  • Одеса -1...+1;
  • Миколаїв 0...+2;
  • Херсон +1...+3;
  • Сімферополь -1...+1;
  • Кропивницький -1...+1;
  • Черкаси -3...-1;
  • Чернігів -4...-2;
  • Суми -5...-3;
  • Полтава -4...-2;
  • Дніпро -3...-1;
  • Запоріжжя 0...+2;
  • Донецьк -3...-1;
  • Луганськ -4...-2;
  • Харків -5...-3.


Прогноз погоди в Україні 11 лютого / Скриншот Укргідрометцентру

Нагадаємо, похолодання в Україні спричинив холодний малорухливий антициклон. Очікується, що морози пануватимуть ще деякий час. Натомість в наступні дні українці будуть частіше бачити на небі сонце.