Сонячно, але не тепло: прогноз погоди в Україні на 11 лютого

Погода в вівторок, 11 лютого, буде морозною. В Україні зима продовжує нагадувати про себе. На більшості території зберігатиметься мінусова температура, на небі часом з'явилятиметься сонце, але опадів не прогнозується.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 11 лютого

Синоптики прогнозують, що 11 лютого в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Снігу чи дощу не буде в жодній області. На північному сході місцями можлива ожеледиця. Очікується також вітер зі сходу та північного сходу, його швидкість сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.

Уночі середня температура повітря очікується в діапазоні 7 – 12 градусів морозу, а вдень стовпчики термометра показуватимуть від -1 до -6 градусів.

На заході та півдні країни прогнозується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті вночі температура може сягати від 4 до 9 градусів морозу, а вдень – від 3 до 8 градусів тепла. У Карпатах буде 1 – 6 градусів морозу вдень та аж -10...-15 градусів вночі.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -4...-2;

Ужгород +5...+7;

Львів -1...+1;

Івано-Франківськ 0...+2;

Тернопіль -1...+1;

Чернівці -1...+1;

Хмельницький 0...+2;

Луцьк -3...-1;

Рівне 0...-2;

Житомир -3...-1;

Вінниця -3...-1;

Одеса -1...+1;

Миколаїв 0...+2;

Херсон +1...+3;

Сімферополь -1...+1;

Кропивницький -1...+1;

Черкаси -3...-1;

Чернігів -4...-2;

Суми -5...-3;

Полтава -4...-2;

Дніпро -3...-1;

Запоріжжя 0...+2;

Донецьк -3...-1;

Луганськ -4...-2;

Харків -5...-3.



Прогноз погоди в Україні 11 лютого / Скриншот Укргідрометцентру

Нагадаємо, похолодання в Україні спричинив холодний малорухливий антициклон. Очікується, що морози пануватимуть ще деякий час. Натомість в наступні дні українці будуть частіше бачити на небі сонце.