В Україну йде потепління до +11 градусів: прогноз погоди на 11 лютого

Погода в Україні у п'ятницю, 11 лютого, буде дощовою та сонячною. Синоптики прогнозують від +5 до +11 градусів.

Водночас зазначають, що на Сумщині та Харківщині варто очікувати мокрого снігу, а на Луганщині та Донеччині – похмурості. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

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Погода в областях України

У західних областях прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +5...+9 градусів. На сході – дещо прохолодніше +5...+8 градусів, там буде хмарно.

У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +5…+7 градусів. На півдні – також сухо, слід очікувати потепління до +9...+11 градусів.

В українській столиці у п'ятницю, 11 лютого, передбачають сонячну погоду та до +5…+7 градусів.

Погода у містах України 11 лютого

Ужгород – +5...+7

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +5...+7

Вінниця – +6...+8

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +5...+7

Суми – +4...+6

Полтава – +6...+8

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +5...+7

Харків – +4...+6

Київ – +5...+7



Погода в Україні 11 лютого / Дані Укргідрометцентру