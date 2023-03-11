Штормове попередження по всій країні: прогноз погоди на 12 березня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 12 березня буде багатою на опади та сильний вітер. Зокрема, синоптики оголосили штормове попередження по всій країні.
Температура повітря вдень по всій країні коливатиметься в межах від +3 до +11 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході та Півночі, а найтепліше – на Сході та Півдні.
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Погода в регіонах
На Заході здебільшого як ніч, так і день минуть без опадів, однак на Волині та Рівненщині можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах +3...+7 градусів. Уночі лише на Закарпатті стовпчики термометра опустяться нижче нуля – до -2 градусів.
На Півночі на зміну дощам з мокрим снігом, які очікують вночі, прийде невеликий мокрий сніг, який можливий удень. Температура повітря коливатиметься в межах +3...+5 градусів.
У Центрі та на Півдні і ніч, і день минуть без опадів, а стовпчики термометра вдень будуть на рівні +4...+11 градусів.
На Сході на Харківщині, Донеччині та Луганщині можливі дощі. Повітря розігріється до +5...+11 градусів.
У Києві вночі можливий дощ із мокрим снігом, а вдень – невеликий мокрий сніг. У столиці буде прохолодно – вдень стовпчики термометра показуватимуть +3...+5 градусів.Важливо! За даними Укргідрометцентру 12 березня по всій країні можливий сильний вітер з поривами до 15 – 20 метрів на секунду. Через це у всіх областях оголошений І (жовтий) рівень небезпеки.
Погода в містах
Київ – +3...+5
Ужгород – +5...+7
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +5..+7
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +3...+5
Вінниця – +4...+6
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +3...+5
Суми – +3...+5
Полтава – +5...+7
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +9...+11
Харків – +8...+10