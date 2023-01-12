На Сході морози, на Заході подекуди мокрий сніг: прогноз погоди на 12 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 12 січня, здебільшого буде сухою та сонячною. Однак на Сході нашої країни продовжують триматися морози, а в кількох регіонах можливі опади.
Найхолодніше вдень буде на Луганщині, а найтепліше – на Львівщині, Закарпатті та в Криму. Температура повітря по всій країні коливатиметься в межах від -8 до +8 градусів.
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Погода в регіонах
На Заході вночі температура повітря здебільшого коливалася в межах 0 градусів, але вдень стовпчики термометра піднімуться до +4...+8 градусів. Опади синоптики прогнозують тільки Івано-Франківській та Чернівецькій областях – там можливі дощ та мокрий сніг.
На Півночі буде значно холодніше. Уночі там термометри показували -10...-6 градусів. Удень температура буде здебільшого нижче нуля – від -3 до +1. Опадів синоптики не передбачають.
На Півдні та в Центрі уночі стовпчики термометра опустилися до -9...-3 градусів, але удень синоптики прогнозують дещо вищі показники – від -2 до +5 градусів. Опади синоптики прогнозують тільки на Одещині – там можливі невеликі дощі та мокрий сніг.
На Сході день буде найхолоднішим, особливо в Донецькій та Луганській областях. Після нічних морозів -10...-8 градусів, удень там температура буде майже такою ж – -8...-5 градусів. На Харківщині буде тепліше – від -2 до 0 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.
У Києві день буде з легким морозом – від -3 до -1 градуса. Опадів також не передбачають.
Погода в містах
Київ – -3...-1
Ужгород – +6...+8
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +5...+7
Рівне – +4...+6
Житомир – -1...+1
Вінниця – -2...0
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – -2...0
Черкаси – -2...0
Чернігів – -3...-1
Суми – -3...-1
Полтава – -2...0
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – -7...-5
Луганськ – -8...-6
Харків – -2...0