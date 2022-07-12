Україну заливатимуть дощі: прогноз погоди на 13 липня
Погода в Україні у середу, 13 липня, буде теплою та з великою кількістю опадів в окремих регіонах. Синоптики прогнозують дощі практично по всій території України, крім Півдня та Сходу.
Однак і там буде хмарно і не надто спекотно – +25...+27 градусів. В інших регіонах буде значно прохолодніше.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, у західних областях очікуються помірні дощі, низька температура повітря, в межах +17...+22 градусів. На Закарпатті буде тепліше – до +23...+25 градусів. На високогір'ї Карпат дуже холодно: вночі +3...+7, вдень +5...+11 градусів.
У північних областях 13 липня будуть помірні дощі, подекуди грози, сильний вітер, +16…+22 градуси. У центральній частині – спочатку сухо, вдень у середу дощі з'являться на Вінниччині, а ввечері опади можливі по всьому Центру, проте короткі та невеликі. Протягом дня +20...+24 градуси, у Дніпрі до +26 градусів, на Вінниччині +18...+20 градусів.
У східних областях завтра пануватиме суха сонячна погода, температура повітря становитиме +25...+28 градусів. У південній частині України більша частина доби 13 липня буде з сухою погодою, лише завтра ввечері короткочасні дощ пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. Повітря прогріється до +25...+28 градусів.
Найближча синоптична перспектива – вже у четвер, 14 липня, дощі припинятимуться, сонечко переможе,
– додала Наталка Діденко.
13 липня у Києві близькість циклону спровокує дощі. Південно-західний вітер посилиться до штормових поривів. Похолодає до +16...+19 градусів.
Прогноз погоди в містах України на 13 липня від Укргідрометцентру
Ужгород – +23...+25
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +18...+20
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +19...+21
Рівне – +18...+20
Житомир – +17...+19
Вінниця – +18...+20
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +16...+18
Суми – +19...+21
Полтава – +20...+22
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +24...+26
Київ – +16...+18
Прогноз погоди на 13 липня / Карта Укргідрометцентру