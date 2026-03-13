У частині областей трохи похолоднішає: прогноз погоди на 14 березня

Погода в Україні у суботу, 14 березня, буде малохмарною, і дещо зміниться у порівнянні з минулими днями. Температурні показники знизяться на кілька градусів у деяких регіонах, можливий поривчастий вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 14 березня?

За даними синоптиків, опадів 14 березня не буде. Вітер рухатиметься південно-східним та східним напрямками зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, але сильних шквалів фахівці у суботу не передбачають.

Температура повітря у нічний час коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів покажуть дещо нижчі показники, ніж було до цього – від 8 до 13 градусів тепла.

Лише на крайньому заході країни повітря прогріється до 17 градусів тепла.

Які температури прогнозують в обласних центрах?

Київ +11...+13;

Ужгород +14...+16;

Львів +14...+16;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +11...+13;

Рівне +13...+15;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +10...+12;

Миколаїв +10...+12;

Херсон +10...+12;

Сімферополь +9...+11;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +9...+11;

Суми +8...+10;

Полтава +11...+13;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +9...+11;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +11...+13;

Харків +9...+11.



Прогноз погоди в Україні на 14 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

Як зміниться погода незабаром?