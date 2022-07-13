На зміну дощам в деякі регіони України прийде сонце: прогноз погоди на 14 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 14 липня, буде менш щедрою на опади, аніж напередодні. У більшості областей нарешті буде сонячно, а от в Центрі та на Сході таки накрапатиме дощ.
Синоптики попередили, що без опадів не обійдеться на Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині. Також дощитиме і в Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.
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Найспекотніше буде на Півдні України
Найбільше повітря прогріється на Закарпатті, а також на Одещині та Херсонщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +28..+30 градусів. Лише трохи менші показники на Миколаївщині – +27...+29.
Разом із дощами у східні регіони прийде і прохолода. Тут температурні показники коливатимуться у межах +22...+25. На Захід 14 липня принесе теплішу погоду: синоптики обіцяють +23… + 28. У решті регіонів України прогнозують від +23 до +27.Зверніть увагу! Жителі Києва, згідно з прогнозом, можуть залишити вдома дощовики та парасольки, адже опадів у столиці бути не має. Температура – +23...+25. Вітер – північно-західний – 7 – 12 метрів на секунду.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Обіцяє українцям потепління і синоптикиня Наталка Діденко. Принаймні, це стосується жителів західних та північних областей.
Дощовий циклон завтра відступить, опади припинятимуться, переважатиме в Україні суха погода, з'явиться сонечко. Лише північні області та північно-східну частину України ще зачепить мокрим хвостом атмосферний фронт цього циклону – там ймовірні періодичні дощі, грози,
– написала Діденко.
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Прогноз погоди в містах України
Ужгород – +28...+30
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +26...+28
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +24...+26
Рівне – +23...+25
Житомир – +23...+25
Вінниця – +25...+27
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +23...+25
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +23...+25
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