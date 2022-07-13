На зміну дощам в деякі регіони України прийде сонце: прогноз погоди на 14 липня

Погода в Україні у четвер, 14 липня, буде менш щедрою на опади, аніж напередодні. У більшості областей нарешті буде сонячно, а от в Центрі та на Сході таки накрапатиме дощ.

Синоптики попередили, що без опадів не обійдеться на Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині. Також дощитиме і в Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

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Найспекотніше буде на Півдні України

Найбільше повітря прогріється на Закарпатті, а також на Одещині та Херсонщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +28..+30 градусів. Лише трохи менші показники на Миколаївщині – +27...+29.

Разом із дощами у східні регіони прийде і прохолода. Тут температурні показники коливатимуться у межах +22...+25. На Захід 14 липня принесе теплішу погоду: синоптики обіцяють +23… + 28. У решті регіонів України прогнозують від +23 до +27.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Жителі Києва, згідно з прогнозом, можуть залишити вдома дощовики та парасольки, адже опадів у столиці бути не має. Температура – +23...+25. Вітер – північно-західний – 7 – 12 метрів на секунду.

Обіцяє українцям потепління і синоптикиня Наталка Діденко. Принаймні, це стосується жителів західних та північних областей.

Дощовий циклон завтра відступить, опади припинятимуться, переважатиме в Україні суха погода, з'явиться сонечко. Лише північні області та північно-східну частину України ще зачепить мокрим хвостом атмосферний фронт цього циклону – там ймовірні періодичні дощі, грози,

– написала Діденко.

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Прогноз погоди в містах України

Ужгород – +28...+30

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +23...+25

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +23...+25

Прогноз погоди на 14 липня / Карта Укргідрометцентру

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