В Україні – дощ, мокрий сніг і до -13 градусів: прогноз погоди на 14 січня

Погода в Україні у п'ятницю, 14 січня, буде холодною та вологою. У всіх областях синоптики прогнозують дощ зі снігом.

Водночас уночі на Харківщині, Луганщині та Донеччині температура опуститься до -9...-13 градусів.

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Погода в областях України

У західних і східних областях прогнозують дощ зі снігом, там позначки на термометрах покажуть +1...+4 градуси. У північних і південних регіонах синоптики інформують про такі ж опади. На Півночі температура становитиме +1…+4 градуси, на Півдні – +2...+5 градусів.

В українській столиці 14 січня передбачають дощову та сніжну погоду, а також там до +1…+3 градусів.

Погода у містах України 14 січня

Ужгород – +1...+3

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +0...+2

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +1...+3

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 14 січня / Дані Укргідрометцентру