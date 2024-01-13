Довгоочікуване потепління, але сніг йтиме й далі: прогноз погоди на 14 січня
В Україні у неділю, 14 січня, буде незначне потепління – у деяких областях стовпчики термометрів підіймуться до +4 градусів. Однак сніжитиме й далі, хоча опади будуть не такими рясними.
Окрім того, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та пориви вітру. Шквальний вітер прогнозують у західних областях – до 15 – 20 метрів за секунду.
Цікаво Морози ослабнуть: коли у січні знову потеплішає
Якою буде погода в Україні
У неділю, 14 січня, нарешті стовпчики термометрів підіймуться до +4 градусів, але не у всіх областях. Потеплішає лише у південних областях, Криму та на Закарпатті. Там синоптики прогнозують від 0 до +4 градусів тепла вдень. На решті територій ще зберігатиметься мороз вдень.
Так, на Заході температура вдень сягатиме 0...-2 градусів. Прохолодніше буде у північних областях, де стовпчики покажуть від 0 до -4 морозу. До -3 градусів буде також і в центральних областях, а ось на Сході буде найхолодніше – там стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів морозу.
Майже на всій території України 14 січня буде невеликий сніг, у південних областях – з дощем. Сухо буде лише на Одещині, де синоптики не прогнозують опадів. На дорогах знову ожеледиця, тому пішоходам та водіям треба бути обачними.
Окрім того, 14 січня на високогір'ї в Закарпатській області очікуються рясні снігопади та хуртовини. Тому синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень).
Сніголавинна небезпека 14 січня / Карта Укргідрометцентру
Яка температура буде в обласних центрах
- Київ 0...-2;
- Ужгород 0...+2;
- Львів 0...-2;
- Івано-Франківськ 0...-2;
- Тернопіль 0...-2;
- Чернівці 0...+2;
- Хмельницький -3...-1;
- Луцьк 0...-2;
- Рівне 0...-2;
- Житомир -3...-1;
- Вінниця -3...-1;
- Одеса -1...+1;
- Миколаїв 0...+2;
- Херсон +1...+3;
- Сімферополь +2...+4;
- Кропивницький -3...-1;
- Черкаси -3...-1;
- Чернігів -3...-1;
- Суми -4...-2;
- Полтава -4...-2;
- Дніпро 0...-2;
- Запоріжжя -1...+1;
- Донецьк -4...-2;
- Луганськ -7...-5;
- Харків -6...-4.