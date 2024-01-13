Довгоочікуване потепління, але сніг йтиме й далі: прогноз погоди на 14 січня

В Україні у неділю, 14 січня, буде незначне потепління – у деяких областях стовпчики термометрів підіймуться до +4 градусів. Однак сніжитиме й далі, хоча опади будуть не такими рясними.

Окрім того, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та пориви вітру. Шквальний вітер прогнозують у західних областях – до 15 – 20 метрів за секунду.

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Якою буде погода в Україні

У неділю, 14 січня, нарешті стовпчики термометрів підіймуться до +4 градусів, але не у всіх областях. Потеплішає лише у південних областях, Криму та на Закарпатті. Там синоптики прогнозують від 0 до +4 градусів тепла вдень. На решті територій ще зберігатиметься мороз вдень.

Так, на Заході температура вдень сягатиме 0...-2 градусів. Прохолодніше буде у північних областях, де стовпчики покажуть від 0 до -4 морозу. До -3 градусів буде також і в центральних областях, а ось на Сході буде найхолодніше – там стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів морозу.

Майже на всій території України 14 січня буде невеликий сніг, у південних областях – з дощем. Сухо буде лише на Одещині, де синоптики не прогнозують опадів. На дорогах знову ожеледиця, тому пішоходам та водіям треба бути обачними.

Окрім того, 14 січня на високогір'ї в Закарпатській області очікуються рясні снігопади та хуртовини. Тому синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень).



Сніголавинна небезпека 14 січня / Карта Укргідрометцентру

Яка температура буде в обласних центрах

Київ 0...-2;

Ужгород 0...+2;

Львів 0...-2;

Івано-Франківськ 0...-2;

Тернопіль 0...-2;

Чернівці 0...+2;

Хмельницький -3...-1;

Луцьк 0...-2;

Рівне 0...-2;

Житомир -3...-1;

Вінниця -3...-1;

Одеса -1...+1;

Миколаїв 0...+2;

Херсон +1...+3;

Сімферополь +2...+4;

Кропивницький -3...-1;

Черкаси -3...-1;

Чернігів -3...-1;

Суми -4...-2;

Полтава -4...-2;

Дніпро 0...-2;

Запоріжжя -1...+1;

Донецьк -4...-2;

Луганськ -7...-5;

Харків -6...-4.



Прогноз погоди в Україні 14 січня / Карта Укргідрометцентру