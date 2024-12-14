Чекаємо на мокрий сніг і дощ: чи буде холодно 15 грудня

У неділю, 15 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Судячи з карти Укргідрометцентру, майже по всій Україні буде сніг або сніг з дощем – окрім Криму. Там буде сонячно та дощитиме.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Найтепліше цього разу буде у Криму, на Одещині та на Запоріжжі.

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Прогноз погоди в Україні на 15 грудня

Буде хмарно з проясненнями. Очікуємо на невеликий сніг, вдень у південній частині та східних областях помірний мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, у західних областях місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі -3...-8 градусів, на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині від +1 до -4; вдень від -2 морозу до +3 тепла, у південних областях +1...+6, в Криму до +10 градусів.

Погода у Києві та столичному регіоні

Хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі -3...-8, вдень від -2 до +3. У столиці вночі -3...-5, вдень близько нуля.

Погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород 0...+2

Львів 0...+2

Івано-Франківськ 0...+2

Тернопіль 0...+2

Чернівці 0...+2

Хмельницький -1...+1

Луцьк 0...+2

Рівне 0...+2

Житомир 0...+2

Вінниця 0...+2

Одеса +3...+5

Миколаїв +2...+4

Херсон +2...+4

Сімферополь +7...+9

Кропивницький 0...+2

Черкаси 0...+2

Чернігів 0...+2

Суми -1...+1

Полтава -1...+1

Дніпро -1...+1

Запоріжжя +3...+5

Донецьк 0...+2

Луганськ 0...+2

Харків -1...+1



Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / Укргідрометцентр