Чекаємо на мокрий сніг і дощ: чи буде холодно 15 грудня
У неділю, 15 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Судячи з карти Укргідрометцентру, майже по всій Україні буде сніг або сніг з дощем – окрім Криму. Там буде сонячно та дощитиме.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Найтепліше цього разу буде у Криму, на Одещині та на Запоріжжі.
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Прогноз погоди в Україні на 15 грудня
Буде хмарно з проясненнями. Очікуємо на невеликий сніг, вдень у південній частині та східних областях помірний мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу.
На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, у західних областях місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі -3...-8 градусів, на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині від +1 до -4; вдень від -2 морозу до +3 тепла, у південних областях +1...+6, в Криму до +10 градусів.
Погода у Києві та столичному регіоні
Хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі -3...-8, вдень від -2 до +3. У столиці вночі -3...-5, вдень близько нуля.
Погода в обласних центрах
- Київ -1...+1
- Ужгород 0...+2
- Львів 0...+2
- Івано-Франківськ 0...+2
- Тернопіль 0...+2
- Чернівці 0...+2
- Хмельницький -1...+1
- Луцьк 0...+2
- Рівне 0...+2
- Житомир 0...+2
- Вінниця 0...+2
- Одеса +3...+5
- Миколаїв +2...+4
- Херсон +2...+4
- Сімферополь +7...+9
- Кропивницький 0...+2
- Черкаси 0...+2
- Чернігів 0...+2
- Суми -1...+1
- Полтава -1...+1
- Дніпро -1...+1
- Запоріжжя +3...+5
- Донецьк 0...+2
- Луганськ 0...+2
- Харків -1...+1