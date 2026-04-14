14 квітня, 16:21
Пригріє до +18, але нічні заморозки не відступають: прогноз погоди на 15 квітня

Маргарита Волошина

Погода в Україні у вівторок, 15 квітня, буде мінливо хмарною. Під впливом області високого тиску переважатимуть сухі умови. Температурні значення відчутно зростуть у порівнянні з минулими днями.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде 15 квітня?

За даними синоптиків, через надходження атмосферного фронту зі сходу на північному сході очікуються незначні дощі. Такі ж опади, згідно з оприлюдненою інформацією, фахівці прогнозують для Карпат удень. 

Вітер рухатиметься західним і північно-західним напрямками зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу. 

Винятками стануть Закарпаття та північний схід. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів тепла, на сході та північному сході країни буде прохолодніше – 9 – 14 градусів тепла.

Зверніть увагу! Через нічні заморозки фахівці оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.


Попередження про заморозки / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода у великих містах?

  • Київ +15...+17;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львів +15...+17;
  • Івано-Франківськ +15...+17;
  • Тернопіль +15...+17;
  • Чернівці +15...+17;
  • Хмельницький +15...+17;
  • Луцьк +15...+17;
  • Рівне +15...+17;
  • Житомир +15...+17;
  • Вінниця +15...+17;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +15...+17;
  • Черкаси +15...+17;
  • Чернігів +11...+13;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +14...+16;
  • Дніпро +15...+17;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +14...+16;
  • Луганськ +10...+12;
  • Харків +11...+13.


Прогноз погоди в Україні на 15 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Як зміниться погода в Україні?

  • Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що температурні значення наприкінці тижня в Україні відчутно зростуть. Попри це у деяких областях можливе погіршення погодних умов із дощами та сильними поривами вітру.

  • Відповідну інформацію також підтверджував начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. Водночас на території країни, за словами фахівця, подекуди ще можливі опади.

  • Загалом початок тижня на території України буде прохолодним, із нічними заморозками та досить стриманим теплом удень. Лише ближче до вихідних прогнозують поступове потепління та стабілізація погоди.