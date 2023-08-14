Підвищена небезпека – в Україні буде дуже спекотно: якою буде погода 15 серпня

14 серпня 2023, 14:58
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Джерело:

Укргідрометцентр

У вівторок, 15 серпня, очікується напрочуд висока температура. Синоптики обіцяють малохмарну погоду, тому точно доведеться шукати, де ж сховатися від сонця.

Варто поберегти себе, адже в деяких областях навіть оголошена пожежна небезпека. Дощів не очікується в жодній з областей України – тому раптових неприємностей не буде.

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Якою буде погода в Україні 15 серпня

Синоптики обіцяють, що 15 серпня українці не побачать жодних опадів. На території України очікується малохмарна та дуже спекотна погода. 

Температура вночі 14 – 19, у південній частині до 23; вдень 28 – 33; в Карпатах вночі 9 – 14, вдень 22 – 27,
– прогнозує Укргідрометцентр.

Вітер східний або північно-східний, зовсім легкий – 3 – 8 метрів за секунду.

Внаслідок високої температури деінде в Україні можливі пожежі. Синоптики попереджають про небезпеку 14 – 17 серпня у таких регіонах:

  • Київська область
  • Житомирська область
  • Вінницька область
  • Черкаська область
  • Крим

Пожежна небезпека в Україні / Укргідрометцентр

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Погода у столиці та області

Температура вночі в Київській області коливатиметься у діапазоні 14 – 19 градусів, вдень же досягатиме 28 – 33 градусів. У самій же столиці України очікується 17 – 19 вночі та 31 – 33 вдень. Погода в обласних центрах України буде такою:
  • Київ +30...+32
  • Ужгород +30...+32
  • Львів +29...+31
  • Івано-Франківськ +29...+31
  • Тернопіль +30...+32
  • Чернівці +30...+32
  • Хмельницький +30...+32
  • Луцьк +30...+32
  • Рівне +30...+32
  • Житомир +30...+32
  • Вінниця +31...+33
  • Одеса +31...+33
  • Миколаїв +31...+33
  • Херсон +31...+33
  • Сімферополь +30...+32
  • Кропивницький +30...+32
  • Черкаси +30...+32
  • Чернігів +30...+32
  • Суми +28...+30
  • Полтава +30...+32
  • Дніпро +29...+31
  • Запоріжжя +32...+33
  • Донецьк +28...+30
  • Луганськ +28…+30
  • Харків +28…+30

Погода в Україні у суботу 12 серпня / Укргідрометцентр

Автор: Дмитро Усик