Підвищена небезпека – в Україні буде дуже спекотно: якою буде погода 15 серпня

У вівторок, 15 серпня, очікується напрочуд висока температура. Синоптики обіцяють малохмарну погоду, тому точно доведеться шукати, де ж сховатися від сонця.

Варто поберегти себе, адже в деяких областях навіть оголошена пожежна небезпека. Дощів не очікується в жодній з областей України – тому раптових неприємностей не буде.

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Якою буде погода в Україні 15 серпня

Синоптики обіцяють, що 15 серпня українці не побачать жодних опадів. На території України очікується малохмарна та дуже спекотна погода.

Температура вночі 14 – 19, у південній частині до 23; вдень 28 – 33; в Карпатах вночі 9 – 14, вдень 22 – 27,

– прогнозує Укргідрометцентр.

Вітер східний або північно-східний, зовсім легкий – 3 – 8 метрів за секунду.

Внаслідок високої температури деінде в Україні можливі пожежі. Синоптики попереджають про небезпеку 14 – 17 серпня у таких регіонах:

Київська область

Житомирська область

Вінницька область

Черкаська область

Крим

Пожежна небезпека в Україні / Укргідрометцентр

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Погода у столиці та області

Температура вночі в Київській області коливатиметься у діапазоні 14 – 19 градусів, вдень же досягатиме 28 – 33 градусів. У самій же столиці України очікується 17 – 19 вночі та 31 – 33 вдень. Погода в обласних центрах України буде такою:

Київ +30...+32

Ужгород +30...+32

Львів +29...+31

Івано-Франківськ +29...+31

Тернопіль +30...+32

Чернівці +30...+32

Хмельницький +30...+32

Луцьк +30...+32

Рівне +30...+32

Житомир +30...+32

Вінниця +31...+33

Одеса +31...+33

Миколаїв +31...+33

Херсон +31...+33

Сімферополь +30...+32

Кропивницький +30...+32

Черкаси +30...+32

Чернігів +30...+32

Суми +28...+30

Полтава +30...+32

Дніпро +29...+31

Запоріжжя +32...+33

Донецьк +28...+30

Луганськ +28…+30

Харків +28…+30

Погода в Україні у суботу 12 серпня / Укргідрометцентр