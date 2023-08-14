Підвищена небезпека – в Україні буде дуже спекотно: якою буде погода 15 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
У вівторок, 15 серпня, очікується напрочуд висока температура. Синоптики обіцяють малохмарну погоду, тому точно доведеться шукати, де ж сховатися від сонця.
Варто поберегти себе, адже в деяких областях навіть оголошена пожежна небезпека. Дощів не очікується в жодній з областей України – тому раптових неприємностей не буде.
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Якою буде погода в Україні 15 серпня
Синоптики обіцяють, що 15 серпня українці не побачать жодних опадів. На території України очікується малохмарна та дуже спекотна погода.
Температура вночі 14 – 19, у південній частині до 23; вдень 28 – 33; в Карпатах вночі 9 – 14, вдень 22 – 27,
– прогнозує Укргідрометцентр.
Вітер східний або північно-східний, зовсім легкий – 3 – 8 метрів за секунду.
Внаслідок високої температури деінде в Україні можливі пожежі. Синоптики попереджають про небезпеку 14 – 17 серпня у таких регіонах:
- Київська область
- Житомирська область
- Вінницька область
- Черкаська область
- Крим
Пожежна небезпека в Україні / Укргідрометцентр
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Погода у столиці та області
- Київ +30...+32
- Ужгород +30...+32
- Львів +29...+31
- Івано-Франківськ +29...+31
- Тернопіль +30...+32
- Чернівці +30...+32
- Хмельницький +30...+32
- Луцьк +30...+32
- Рівне +30...+32
- Житомир +30...+32
- Вінниця +31...+33
- Одеса +31...+33
- Миколаїв +31...+33
- Херсон +31...+33
- Сімферополь +30...+32
- Кропивницький +30...+32
- Черкаси +30...+32
- Чернігів +30...+32
- Суми +28...+30
- Полтава +30...+32
- Дніпро +29...+31
- Запоріжжя +32...+33
- Донецьк +28...+30
- Луганськ +28…+30
- Харків +28…+30
Погода в Україні у суботу 12 серпня / Укргідрометцентр