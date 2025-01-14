Хмарно, ожеледиця та незначний мороз: прогноз погоди на 15 січня
В середу, 15 січня, синоптики прогнозують мінливу хмарність в Україні. В деяких регіонах очікується невеликий сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 15 січня
У середу, 15 січня, буде мінлива хмарність, а на заході та півночі країни хмарно.
Синоптики прогнозують, що у західних та місцями в північних областях буде невеликий сніг, вдень подекуди з дощем. Однак на решті території країни опадів не очікується.
Вказується, що на дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди буде ожеледиця. Вітер буде південно-західний, 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі 1-6 градуса морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на Одещині та в Криму до 5 градусів тепла; в Карпатах вночі 9-14 градусів морозу, вдень 1-6 градус морозу,
– ідеться в повідомленні.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -1...+1,
- Ужгород -1...+1,
- Львів -1...+1,
- Івано-Франківськ 0...+2,
- Тернопіль -1...+1,
- Чернівці 0...+2,
- Хмельницький -1..+1,
- Луцьк -1...+1,
- Рівне -1...+1,
- Житомир 0...+2,
- Вінниця +1...+3,
- Одеса +2...+4,
- Миколаїв +2...+4,
- Херсон +3...+5,
- Сімферополь +2...+4,
- Кропивницький +1...+3,
- Черкаси +1...+3,
- Чернігів 0...+2,
- Суми 0...+2,
- Полтава +1...+3,
- Дніпро +1...+3,
- Запоріжжя +1...+3,
- Донецьк 0...+2,
- Луганськ 0...+2,
- Харків 0...+2.
Прогноз погоди в Україні на 15 січня / Карта Укргідрометцентру