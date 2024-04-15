Знову дощі та грози, місцями спекотно: прогноз погоди в Україні на 16 квітня

Погода у вівторок, 16 квітня буде доволі дощовою. Тенденція попередніх днів продовжується: опади будуть короткочасними, а додаток до цього місцями будуть грози.

Також синоптики попереджають про шквальні вітри в окремих регіонах країни. Тому, виходячи у вівторок надвір варто бути обережним та міцно тримати свою парасолю – вона точно знадобиться.

Дивіться також Шквали та грози накриють частину України: де і як довго вируватиме негода

Погода по Україні

Синоптики прогнозують, що 16 квітня небо лишатиметься переважно хмарним, однак час від часу будуть прояснення. На переважній частині України, окрім Півдня, очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. У Карпатах та на Прикарпатті місцями дощі будуть значні.



Вітер західний або ж південно-західний. Його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду, однак у південно-східній частині місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.



Температура вночі по Україні переважно не перевищуватиме 9 – 14 градусів. Дещо прохолодніше буде у північній частині – 5 – 10 градусів. Вдень же знову очікується незначне потепління. На півдні, південному сході країни та на Кіровоградщині позначки термометра показуватимуть 24 – 29 градусів. На решті території та узбережжі морів 17 – 22 градуси, а у більшості західних та північних областей температура не перевищуватиме 13 – 18 градусів.

Погода у Києві

Як і на решті територій України, у Київській області небо буде хмарним, час від часу виходитиме сонце. Очікується короткочасний дощ, подекуди гроза. При цьому буде помірний південно-західний вітер, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі сягатиме 5 – 10 градусів, вдень буде 17 – 22 градуси. Водночас у самому Києві вночі буде 7 – 9 градусів вночі та 17 – 19 градусів вдень.

Температура в обласних центрах

Київ – +17...+19

Ужгород – +15...+17

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +14..+16

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +15...+17

Вінниця – +21...+23

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +15...+17

Суми – +16...+18

Полтава – +21...+23

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +23...+25

Харків – +21...+23

Прогноз погоди в Україні 16 квітня / Карта Укргідрометцентру