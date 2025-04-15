Тепле повітря накриє Україну, подекуди – дощі: прогноз погоди на 16 квітня

Погода в Україні у середу, 16 квітня, буде весняною, адже із південного заходу Європи до нас йде тепле повітря. На щастя, заморозків у повітрі та на землі вже не прогнозують.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 16 квітня

Синоптики повідомляють, що 16 квітня в західних, більшості північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі. Це зумовить атмосферний фронт, що стане причиною підвищеного атмосферного тиску на решті території України.

На небі цього дня будуть хмари, з-за яких іноді визиратиме сонце. Вітер буде переважно південно-східний, сягатиме 7-12 метрів за секунду.

Уночі прогнозується від 5 до 10 градусів тепла, а на сході та південному сході – від 2 до 7 градусів тепла. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +16...+21 градусів, а на Закарпатті – до +24 градусів. У північних областях та на території Вінницької, Черкаської та Одеської областей очікується від 13 до 18 градусів тепла.

Температура повітря в обласних центрах

Київ +15;

Ужгород +12;

Львів +12;

Івано-Франківськ +9;

Тернопіль +11;

Чернівці +10;

Хмельницький +12;

Луцьк +13;

Рівне +13;

Житомир +12;

Вінниця +12;

Одеса +9;

Миколаїв +17;

Херсон +17;

Сімферополь +15;

Кропивницький +15;

Черкаси +13;

Чернігів +13;

Суми +16;

Полтава +16;

Дніпро +17;

Запоріжжя +17;

Харків +18.

Прогноз погоди на 16 квітня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків погода 20 квітня, на Великдень, буде теплою. У більшості областей опадів поки що не очікується.