Дощі та мінлива хмарність: прогноз погоди на 17 березня

16 березня 2024, 15:08
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Джерело:

Укргідрометцентр

У неділю, 17 березня, погода буде теплою з мінливою хмарністю. Істотних опадів на більшості територій не прогнозують, лише на Заході місцями очікується дощ.

Українців очікує хмарний день з проясненнями. Раптовий дощ може застати зненацька жителів західних регіонів та центру України.

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Якою буде погода

У західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях протягом дня пройдуть дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг. На інших територіях опадів не передбачається.

Вночі та вранці у південних та центральних регіонах місцями можливий туман. Вітер південно-західний, у західних областях зміниться на північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, вдень очікується від 8 до 13 градусів тепла. У Карпатах температура протягом дня буде від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

Якою буде температура в містах України

  • Київ – +10...+12
  • Ужгород – +9...+11
  • Львів – +9...+11
  • Івано-Франківськ – +8...+10
  • Тернопіль – +7...+9
  • Чернівці – +8...+10
  • Хмельницький – +8...+10
  • Луцьк – +8...+10
  • Рівне – +7...+9
  • Житомир – +9...+11
  • Вінниця – +10...+12
  • Одеса – +11...+13
  • Миколаїв – +10...+12
  • Херсон – +10...+12
  • Сімферополь – +10...+12
  • Кропивницький – +9...+11
  • Черкаси – +10...+12
  • Чернігів – +10...+12
  • Суми – 9...+11
  • Полтава – +10...+12
  • Дніпро – +10...+12
  • Запоріжжя – +9...+11
  • Донецьк – +8...+10
  • Луганськ – +7...+9
  • Харків – +8...+10


Погода в Україні на 17 березня / карта Укргідрометцентр

 

     

     

    Автор: Ярослав Погончук