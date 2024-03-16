Дощі та мінлива хмарність: прогноз погоди на 17 березня
Джерело:Укргідрометцентр
У неділю, 17 березня, погода буде теплою з мінливою хмарністю. Істотних опадів на більшості територій не прогнозують, лише на Заході місцями очікується дощ.
Українців очікує хмарний день з проясненнями. Раптовий дощ може застати зненацька жителів західних регіонів та центру України.
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Якою буде погода
У західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях протягом дня пройдуть дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг. На інших територіях опадів не передбачається.
Вночі та вранці у південних та центральних регіонах місцями можливий туман. Вітер південно-західний, у західних областях зміниться на північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, вдень очікується від 8 до 13 градусів тепла. У Карпатах температура протягом дня буде від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.
Якою буде температура в містах України
- Київ – +10...+12
- Ужгород – +9...+11
- Львів – +9...+11
- Івано-Франківськ – +8...+10
- Тернопіль – +7...+9
- Чернівці – +8...+10
- Хмельницький – +8...+10
- Луцьк – +8...+10
- Рівне – +7...+9
- Житомир – +9...+11
- Вінниця – +10...+12
- Одеса – +11...+13
- Миколаїв – +10...+12
- Херсон – +10...+12
- Сімферополь – +10...+12
- Кропивницький – +9...+11
- Черкаси – +10...+12
- Чернігів – +10...+12
- Суми – 9...+11
- Полтава – +10...+12
- Дніпро – +10...+12
- Запоріжжя – +9...+11
- Донецьк – +8...+10
- Луганськ – +7...+9
- Харків – +8...+10
Погода в Україні на 17 березня / карта Укргідрометцентр