Дощі та мінлива хмарність: прогноз погоди на 17 березня

У неділю, 17 березня, погода буде теплою з мінливою хмарністю. Істотних опадів на більшості територій не прогнозують, лише на Заході місцями очікується дощ.

Українців очікує хмарний день з проясненнями. Раптовий дощ може застати зненацька жителів західних регіонів та центру України.

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Якою буде погода

У західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях протягом дня пройдуть дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг. На інших територіях опадів не передбачається.

Вночі та вранці у південних та центральних регіонах місцями можливий туман. Вітер південно-західний, у західних областях зміниться на північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, вдень очікується від 8 до 13 градусів тепла. У Карпатах температура протягом дня буде від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

Якою буде температура в містах України

Київ – +10...+12

Ужгород – +9...+11

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +8...+10

Рівне – +7...+9

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +10...+12

Суми – 9...+11

Полтава – +10...+12

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +7...+9

Харків – +8...+10



Погода в Україні на 17 березня / карта Укргідрометцентр