Дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на 17 квітня

16 квітня 2024, 15:44
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

У середу, 17 квітня, в Україні можуть пройти дощі. Водночас у деяких регіонах також можливий мокрий сніг.

На всій території України, крім південно-східної частини, буде хмарно, помірні дощі. Крім цього, вдень на півночі країни, Вінниччині та Черкащині місцями очікуються значні опади.

Дивіться також Дніпропетровщину накрила негода, Київщина – на черзі: моторошні фото

Якою буде погода в Україні

Вітер прогнозують переважно північний, 5 – 10 метрів за секунду, на півдні та сході країни південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі становитиме +4...+9 градусів, вдень +8...+13 градусів. На решті території вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів, на Полтавщині та Кіровоградщині +17...+22 градуси.

На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть 0 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області небо буде вкрите хмарами. Крім цього, синоптики прогнозують помірний, вдень місцями значний дощ Вітер переважно північний️, 7 – 10 метрів за секунду.

Температура на Київщині вночі +4...+9 градусів, вдень +8...+13 градусів. У Києві вночі очікується +7...+9 градусів, вдень близько +10 градусів.

В Україні пожежна небезпека

Синоптики попереджають, що 16 – 19 квітня у південній частині країни, 16 квітня і в Чернівецькій, Вінницькій, Сумській та Кіровоградській, 17 квітня в Кіровоградській, Полтавській, 18-19 квітня Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Якою буде погода в обласних центрах 

  • Київ – +9...+11
  • Ужгород – +12...+14
  • Львів – +10...+12
  • Івано-Франківськ – +10...+12
  • Тернопіль – +10..+12
  • Чернівці – +10...+12
  • Хмельницький – +10…+12
  • Луцьк – +10...+12
  • Рівне – +9...+11
  • Житомир – +9...+11
  • Вінниця – +10...+12
  • Одеса – +21...+23
  • Миколаїв – +22...+24
  • Херсон – +21...+23
  • Сімферополь – +24...+26
  • Кропивницький – +18...+20
  • Черкаси – +19...+21
  • Чернігів – +10...+12
  • Суми – +12...+14
  • Полтава – +18...+20
  • Дніпро – +23...+25
  • Запоріжжя – +23...+25
  • Донецьк – +24...+26
  • Луганськ – +24...+26
  • Харків – +24..+26


Прогноз погоди на 17 квітня / Укргідрометцентр

Автор: Вікторія Кульженко