Які області накриють грози: прогноз погоди на 17 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 17 липня, буде дощовою майже в усіх областях. Загалом синоптики обіцяють на цей день грози та посилення вітру.
Температура повітря на Сході України буде спекотною. У Луганську та Запоріжжі стовпчики термометрів підіймуться до +28...+30 градусів.
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Де не буде дощів
- У Львові,
- Тернополі,
- Івано-Франківську,
- Ужгороді,
- Хмельницькому,
- Чернівцях,
- Одесі,
- в Криму.
У всіх інших областях синоптики прогнозують грози та дощі. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
Жарким у неділю повітря буде лише на Півдні та Сході. В середньому температура повітря коливатиметься там у межах +27...+28 градусів.
Найнижче стовпчики термометрів триматимуться на Заході України – +18...+20 градусів. При цьому у Хмельницькому буде ще холодніше – +17 градусів. Водночас дощів у цих регіонах не прогнозують. Небо буде сонячним й подекуди з хмарами. На Закарпатті традиційно повітря прогріється більше – до +25...+27 градусів.
На Півночі температура повітря в середньому становитиме +19...+21 градусів. При цьому у північно-західних областях буде холодніше.
У Києві дощитиме і вдень, і вночі. Повітря буде свіжим – +19...+21 градусів.
Прогноз погоди в містах України
Ужгород – +25...+27
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +18...+20
Чернівці – +21...+22
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +18...+20
Рівне – +18...+20
Житомир – +18...+20
Вінниця – +20...+22
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +21...+23
Чернігів – +20...+22
Суми – +19...+21
Полтава – +22...+24
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +28...+30
Харків – +25...+27
Київ – +19...+21
Прогноз погоди на 17 липня / Карта Укргідрометцентру