Надзвичайна спека – місцями цілих 40 градусів і вище: прогноз погоди на 17 липня

Завтра, 17 липня, в Україні прогнозують надзвичайну спеку – до 34…39 градусів тепла. Місцями стовпчик термометра підніметься до 40 градусів тепла і навіть вище.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

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Де можливі дощі та грози

За даними синомптиків, вночі у північно-західній частині, вдень у західних, північних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Щодо температури повітря, то вночі очікують 20 – 25 градусів тепла, а ось вдень сонце пригріє до 35 – 39 градусів. Тоді як , у південних та Вінницькій областях місцями надзвичайна спека 40 градусів; у західних областях вночі 18 – 23 градусів, вдень 29 – 34 градусів, місцями сильна спека 35 – 37 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +35...+37

Ужгород +32...+34

Львів +32...+33

Івано-Франківськ +32...+34

Тернопіль +32...+34

Чернівці +31...+33

Хмельницький +33...+35

Луцьк +31...+33

Рівне +30...+32

Житомир +35...+37

Вінниця +37...+39

Одеса +35...+37

Миколаїв +38...+40

Херсон +38...+40

Сімферополь +36...+38

Кропивницький +37...+39

Черкаси +36...+38

Чернігів +34...+36

Суми +33...+35

Полтава +36...+38

Дніпро +37...+39

Запоріжжя +37...+39

Донецьк +35...+37

Луганськ +34...+36

Харків +36...+38



Прогноз погоди на 16 липня в Україні / Скриншот з сайту Українського гідрометцентру