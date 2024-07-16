Надзвичайна спека – місцями цілих 40 градусів і вище: прогноз погоди на 17 липня
Завтра, 17 липня, в Україні прогнозують надзвичайну спеку – до 34…39 градусів тепла. Місцями стовпчик термометра підніметься до 40 градусів тепла і навіть вище.
Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
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Де можливі дощі та грози
За даними синомптиків, вночі у північно-західній частині, вдень у західних, північних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.
Щодо температури повітря, то вночі очікують 20 – 25 градусів тепла, а ось вдень сонце пригріє до 35 – 39 градусів. Тоді як , у південних та Вінницькій областях місцями надзвичайна спека 40 градусів; у західних областях вночі 18 – 23 градусів, вдень 29 – 34 градусів, місцями сильна спека 35 – 37 градусів.
Погода в обласних центрах
Київ +35...+37
Ужгород +32...+34
Львів +32...+33
Івано-Франківськ +32...+34
Тернопіль +32...+34
Чернівці +31...+33
Хмельницький +33...+35
Луцьк +31...+33
Рівне +30...+32
Житомир +35...+37
Вінниця +37...+39
Одеса +35...+37
Миколаїв +38...+40
Херсон +38...+40
Сімферополь +36...+38
Кропивницький +37...+39
Черкаси +36...+38
Чернігів +34...+36
Суми +33...+35
Полтава +36...+38
Дніпро +37...+39
Запоріжжя +37...+39
Донецьк +35...+37
Луганськ +34...+36
Харків +36...+38
Прогноз погоди на 16 липня в Україні / Скриншот з сайту Українського гідрометцентру