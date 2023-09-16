Тепло знову повертається в Україну, подекуди дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня

У неділю 17 вересня погода в Україні знову налагодиться – на переважній частині України буде малохмарно та тепло. Однак місцями варто очікувати на дощ та туман.

Погода все нагадуватиме останні літні дні та продовжить радувати приємними сонячними променями. Парасольку найближчим часом доведеться брати лише жителям західних областей.

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Якою буде погода в регіонах України

На переважній частині України синоптики прогнозують відсутність опадів, проте дощ завітає до жителів Заходу. У Карпатському регіоні вдень можлива гроза. Вночі та вранці у західних областях місцями варто очікувати туман.

Вітер дутиме зі змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду. Температура по Україні вночі сягатиме 7 – 12 градусів, за винятком Закарпаття та узбережжя морів. Там позначка термометра триматиметься на рівні 13 – 18 градусів. Вдень температура по всій території коливатиметься в межах 21 – 26 градусів. На високогір'ї Карпат вночі буде 5 – 10 градусів, а вдень 10 – 15 градусів.

Погода в столиці України

У неділю на Київщині варто очікувати мінливу хмарність без опадів. Вітер не матиме переважного напрямку, а його швидкість досягатиме 3 – 8 метрів за секунду.

Температурний режим в області вночі коливатиметься в межах 7 – 12 градусів, вдень не перевищуватиме 21 – 26 градусів. По Києву вночі буде 10 – 12 градусів, вдень досягне позначок 23 – 25 градусів.

Яку температуру варто чекати в українських містах

Київ +23...+25

Ужгород +23...+25

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +24...+26

Чернівці +24...+26

Хмельницький +23...+25

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +21...+23

Вінниця +23...+25

Одеса +22...+24

Миколаїв +24...+26

Херсон +24...+26

Сімферополь +23...+25

Кропивницький +24...+26

Черкаси +22...+24

Чернігів +22...+24

Суми +21...+23

Полтава +23...+25

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +20...+22

Луганськ +21...+23

Харків +22…+24

Погода по Україні 17 вересня / скріншот з сайту Укргідрометцентру