Дощі та сніги накриють всю країну: прогноз погоди на 18 лютого

День 18 лютого буде багатим на опади по всій країні. Більшість регіонів накриють дощі, а інші – дощ зі снігом.

Температура повітря вдень по всій країні коливатиметься від -1 до +10 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та на Одещині. Найхолодніше – на Сумщині.

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Погода в регіонах

На Заході і вночі, і вдень прогнозують помірні дощі. Стовпчики термометра коливатимуться в межах +5...+10 градусів. Найсильніші дощі синоптики прогнозують на Закарпатті.

На Півночі вночі подекуди можливі сильні снігопади, зокрема на Чернігівщині та Сумщині. Однак вдень по всіх областях будуть дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься в межах -1...+8 градусів.

У Центрі та На Півдні вночі та вдень можливі помірні дощі. Температура повітря коливатиметься від +5 до +10.

На Сході нічні незначні снігопади вдень замінять сильні опади у вигляді мокрого снігу, подекуди і з дощем. Температура повітря коливатиметься у межах 0...+5.

У Києві вночі будуть помірні снігопади, а вдень синоптики прогнозують дощі. Температура повітря коливатиметься в межах від +6 до +8 градусів.

Погода в містах

Київ – +6...+8

Ужгород – +8...+10

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +5...+7

Рівне – +6...+8

Житомир – +6...+8

Вінниця – +7...+9

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +4...+6

Суми – -1...+1

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1...+3

Харків – 0...+2

Прогноз погоди на 18 лютого / Карта Укргідрометцентру