Сильні заморозки та опади в деяких областях: прогноз погоди в Україні на 18 жовтня

17 жовтня 2024, 16:50
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Автор: Вікторія Кульженко

У п'ятницю, 18 жовтня, очікується мінлива хмарність. також синоптики попереджають про опади у деяких регіонах.

Небо над Україною буде вкрите хмарами. Водночас на більшості територій опадів не очікують.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що у східних, Дніпропетровській областях, в Криму та Приазов'ї пройде невеликий дощ. Вночі та вранці у західних Житомирській та Вінницькій областях місцями туман.

Вітер очікують північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі у західних, північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях сильні заморозки (у повітрі) 0...-3 градуси.

Натомість на решті території температура +3...+8 градусів тепла (в Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 градуси). Температура повітря вдень в Україні підніметься до +7...+12 градусів тепла, на Закарпатті до +15 градусів.

Якою буде погоди на Київщині

У столиці та області також очікують мінливу хмарність, проте без опадів. Вітер буде північно-східний️, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі прогнозують сильні заморозки (у повітрі) 0...-3 градуси, температура повітря вдень +7...+12 градусів тепла. Натомість у Києві вночі заморозки в повітрі 0...-2 градуси, температура вдень підніметься до +8...+10 градусів тепла.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У Києві та в Київській області вночі 18 – 20 жовтня заморозки у повітрі 0...-2 градуси. І рівень небезпечності, жовтий.

У Київській області вночі 18 – 20 жовтня сильні заморозки (у повітрі) 0...-3 градуси. Там оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ – +9...+11
  • Ужгород – +12...+14
  • Львів – +10...+12
  • Івано-Франківськ – +10...+12
  • Тернопіль – +10..+12
  • Чернівці – +9...+11
  • Хмельницький – +9…+11
  • Луцьк – +10...+12
  • Рівне – +10...+12
  • Житомир – +9...+11
  • Вінниця – +10...+12
  • Одеса – +10...+12
  • Миколаїв – +10...+12
  • Херсон – +9...+11
  • Сімферополь – +10...+12
  • Кропивницький – +8...+10
  • Черкаси – +8...+10
  • Чернігів – +9...+11
  • Суми – +8...+10
  • Полтава – +8...+10
  • Дніпро – +9...+11
  • Запоріжжя – +9...+11
  • Донецьк – +6...+8
  • Луганськ – +7...+9
  • Харків – +8...+10


Прогноз погоди на 18 жовтня / Фото Укргідрометцентр