Сильні заморозки та опади в деяких областях: прогноз погоди в Україні на 18 жовтня

У п'ятницю, 18 жовтня, очікується мінлива хмарність. також синоптики попереджають про опади у деяких регіонах.

Небо над Україною буде вкрите хмарами. Водночас на більшості територій опадів не очікують.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що у східних, Дніпропетровській областях, в Криму та Приазов'ї пройде невеликий дощ. Вночі та вранці у західних Житомирській та Вінницькій областях місцями туман.

Вітер очікують північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі у західних, північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях сильні заморозки (у повітрі) 0...-3 градуси.

Натомість на решті території температура +3...+8 градусів тепла (в Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 градуси). Температура повітря вдень в Україні підніметься до +7...+12 градусів тепла, на Закарпатті до +15 градусів.

Якою буде погоди на Київщині

У столиці та області також очікують мінливу хмарність, проте без опадів. Вітер буде північно-східний️, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі прогнозують сильні заморозки (у повітрі) 0...-3 градуси, температура повітря вдень +7...+12 градусів тепла. Натомість у Києві вночі заморозки в повітрі 0...-2 градуси, температура вдень підніметься до +8...+10 градусів тепла.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У Києві та в Київській області вночі 18 – 20 жовтня заморозки у повітрі 0...-2 градуси. І рівень небезпечності, жовтий.

У Київській області вночі 18 – 20 жовтня сильні заморозки (у повітрі) 0...-3 градуси. Там оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +9...+11

Ужгород – +12...+14

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10..+12

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +9...+11

Суми – +8...+10

Полтава – +8...+10

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +7...+9

Харків – +8...+10



Прогноз погоди на 18 жовтня / Фото Укргідрометцентр