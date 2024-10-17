Сильні заморозки та опади в деяких областях: прогноз погоди в Україні на 18 жовтня
У п'ятницю, 18 жовтня, очікується мінлива хмарність. також синоптики попереджають про опади у деяких регіонах.
Небо над Україною буде вкрите хмарами. Водночас на більшості територій опадів не очікують.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують, що у східних, Дніпропетровській областях, в Криму та Приазов'ї пройде невеликий дощ. Вночі та вранці у західних Житомирській та Вінницькій областях місцями туман.
Вітер очікують північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі у західних, північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях сильні заморозки (у повітрі) 0...-3 градуси.
Натомість на решті території температура +3...+8 градусів тепла (в Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 градуси). Температура повітря вдень в Україні підніметься до +7...+12 градусів тепла, на Закарпатті до +15 градусів.
Якою буде погоди на Київщині
У столиці та області також очікують мінливу хмарність, проте без опадів. Вітер буде північно-східний️, 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі прогнозують сильні заморозки (у повітрі) 0...-3 градуси, температура повітря вдень +7...+12 градусів тепла. Натомість у Києві вночі заморозки в повітрі 0...-2 градуси, температура вдень підніметься до +8...+10 градусів тепла.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
У Києві та в Київській області вночі 18 – 20 жовтня заморозки у повітрі 0...-2 градуси. І рівень небезпечності, жовтий.
У Київській області вночі 18 – 20 жовтня сильні заморозки (у повітрі) 0...-3 градуси. Там оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +9...+11
- Ужгород – +12...+14
- Львів – +10...+12
- Івано-Франківськ – +10...+12
- Тернопіль – +10..+12
- Чернівці – +9...+11
- Хмельницький – +9…+11
- Луцьк – +10...+12
- Рівне – +10...+12
- Житомир – +9...+11
- Вінниця – +10...+12
- Одеса – +10...+12
- Миколаїв – +10...+12
- Херсон – +9...+11
- Сімферополь – +10...+12
- Кропивницький – +8...+10
- Черкаси – +8...+10
- Чернігів – +9...+11
- Суми – +8...+10
- Полтава – +8...+10
- Дніпро – +9...+11
- Запоріжжя – +9...+11
- Донецьк – +6...+8
- Луганськ – +7...+9
- Харків – +8...+10