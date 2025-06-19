Спека до +30, а місцями дощ та сильний вітер: погода на 19 червня

Україну очікує ще один спекотний літній день. Синоптики прогнозують, що у четвер, 19 червня, позначки термометрів сягнуть до +30.

Опадів на більшості території України не буде. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 19 червня

19 червня синоптики прогнозують опади лише у кількох областях – Закарпатській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській.

Погоду без опадів у більшості областей зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, лише на Чернігівщині та Сумщині, вдень і в східних областях, на Закарпатті та в Карпатах відчуватиметься вплив малоактивного атмосферного фронту, який надійде з північного заходу,

– пояснили в Укргідрометцентрі.

Вітер цього дня західний та північно-західний. У південних і східних областях вдень місцями будуть пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі буде 13 – 18 градусів тепла. Вдень – 25 – 30, а на заході та півночі країни – 20 – 25.

У Карпатах вночі буде 8 – 13 градусів тепла, а вдень 16 – 21.

На узбережжі морів прогнозують до 21 градуса тепла.

Прогноз погоди в Україні на 19 червня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах