Спека до +30, а місцями дощ та сильний вітер: погода на 19 червня
Україну очікує ще один спекотний літній день. Синоптики прогнозують, що у четвер, 19 червня, позначки термометрів сягнуть до +30.
Опадів на більшості території України не буде. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 19 червня
19 червня синоптики прогнозують опади лише у кількох областях – Закарпатській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській.
Погоду без опадів у більшості областей зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, лише на Чернігівщині та Сумщині, вдень і в східних областях, на Закарпатті та в Карпатах відчуватиметься вплив малоактивного атмосферного фронту, який надійде з північного заходу,
– пояснили в Укргідрометцентрі.
Вітер цього дня західний та північно-західний. У південних і східних областях вдень місцями будуть пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі буде 13 – 18 градусів тепла. Вдень – 25 – 30, а на заході та півночі країни – 20 – 25.
У Карпатах вночі буде 8 – 13 градусів тепла, а вдень 16 – 21.
На узбережжі морів прогнозують до 21 градуса тепла.
Прогноз погоди в Україні на 19 червня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +22...+24;
- Ужгород +23...+25;
- Львів +21...+23;
- Івано-Франківськ +21...+23;
- Тернопіль +22...+24;
- Чернівці +23...+25;
- Хмельницький +22...+24;
- Луцьк +20...+22;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +22...+24;
- Вінниця +25...+27;
- Одеса +29...+31;
- Миколаїв +28...+30;
- Херсон +28...+30;
- Сімферополь +28...+30;
- Кропивницький +26...+28;
- Черкаси +24...+26;
- Чернігів +21...+23;
- Суми +20...+22;
- Полтава +24...+26;
- Дніпро +26...+28;
- Запоріжжя +27...+29;
- Донецьк +24...+26;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +23...+25.