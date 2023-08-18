Спекотно і сухо: якою буде погода в Україні 19 серпня

18 серпня 2023, 16:14
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Джерело:

Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 19 серпня, на жаль, не потішить дощами. Майже по всій території нашої країни спека, а дощі пройдуть лише у трьох західних регіонах.

Літо ще не поступилося осені, тож із повним правом тішить нас теплом і навіть спекою. Утім, є величезний позитив, адже 19 серпня – це субота. У вихідний можна позасмагати біля басейну або полежати під кондиціонером чи вентилятором. Тільки не забувайте про правила безпеки і пийте достатньо води!

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Якою буде погода в Україні 19 серпня

Жарка погода утримається у наступні три доби, тобто із суботи до понеділка. На Півдні та Сході України температура сягне місцями +34...+36 градусів.

Вдень у Карпатах пройдуть короткочасні дощі з грозами, також дощі потішать жителів Львівщини та Івано-Франківщини. Подекуди будуть пориви вітру 15 – 20 метри на секунду.

Загалом синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів, вітер переважно східний, 3 – 8 метри на секунду.

Температура вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси, в південних областях до +36 градусів. На високогір'ї Карпат температура вночі буде +13...+18 градусів, удень +21...+26 градусів.

Погода у столиці та області

На Київщині прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вітер переважно східний, 3 – 8 метри на секунду.

Температура по області вночі +17...+22 градуси, вдень +28...33 градуси, у Києві вночі +17...+19 градусів, удень +29...+31 градус.

Погода в обласних центрах

Вона також буде жаркою.

  • Київ +30...+32
  • Ужгород +31...+33
  • Львів +30...+32
  • Івано-Франківськ +30...+32
  • Тернопіль +30...+32
  • Чернівці +31...+33
  • Хмельницький +30...+32
  • Луцьк +29...+31
  • Рівне +29...+31
  • Житомир +29...+31
  • Вінниця +30...+32
  • Одеса +32...+34
  • Миколаїв +32...+34
  • Херсон +33...+35
  • Сімферополь +32...+34
  • Кропивницький +30...+32
  • Черкаси +30...+32
  • Чернігів +30...+32
  • Суми +30...+32
  • Полтава +30...+32
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +33...+35
  • Донецьк +31...+33
  • Луганськ +32…+34
  • Харків +30…+32

Прогноз погоди на 19 серпня / Укргідрометцентр

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ДСНС попереджає про пожежну небезпеку

19 – 21 серпня у більшості західних, північних, центральних, Одеській, Харківській, Донецькій областях та Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У цей час не можна:

  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки п'ятого класу;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101.

Автор: Ірина Чеботнікова