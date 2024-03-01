Прийшла весна – тепло принесла: якою буде погода в Україні 2 березня

Погода у суботу, 2 березня продовжуватиме радувати справжнім весняним теплом. По всій Україні пригріватиме сонечко, а подекуди термометри показуватимуть до 17 градусів вище нуля.

Українці поки можуть насолоджуватися теплом – найближчими днями похолодань не буде. Водночас на деякий час можна забути й про парасольку, адже раптові дощі точно не потурбують вас в цей день.

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Погода по Україні

Синоптики прогнозують у суботу мінливу хмарність, однак опадів не прогнозується. Вітер віятиме з північно-східного напрямку, подекуди зі Сходу зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у західних областях вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень же позначки термометрів сягатимуть 10 – 15 градусів. На решті території буде трішки прохолодніше – очікується, що температура вночі сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень синоптики очікують 6 – 11 градусів тепла.

Погода на Київщині

Як і на переважній частині України метеорологи стверджують, що 2 березня над Київською областю очікується мінлива хмарність – також без опадів. Вітер віятиме зі східного напрямку з помірною швидкістю – 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься між позначками від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень же потепління до 6 – 11 градусів вище нуля. Безпосередньо у столиці вночі температура дорівнюватиме 0 градусів, а вдень підійматиметься до 8 – 10 тепла.

Температура в обласних центрах

Київ – +8...+10

Ужгород – +15...+17

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11..+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +10...+12

Вінниця – +11...+13

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +8...+10

Суми – +6...+8

Полтава – +7...+9

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +6...+8

Погода по Україні станом на 2 березня / фото Укргідрометцентр