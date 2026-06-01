Переважатиме хмарність, а подекуди випадуть дощі: якою буде погода в Україні 2 червня

У вівторок, 2 червня, погода в Україні суттєво не зміниться – у більшості областей збережеться комфортне тепло та мінлива хмарність. Водночас у деяких регіонах очікуються дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Як зміниться погода 2 червня?

За прогнозом синоптиків, 2 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. На більшій частині територій країни опадів не прогнозують, тож погода буде приємною.

Втім, у західних та південно-західних областях ситуація буде дещо іншою. Там пройдуть помірні дощі, тоді як на Закарпатті та в Одеській області місцями можливі значні опади.

Вітер 2 червня буде переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду без небезпечних поривів.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8 – +13 градусів. У денні години повітря прогріється до комфортних 18 – 23 градусів. Такі показники відповідають кліматичній нормі для початку червня.

Важливо! Синоптики попереджають, що через дощі, місцями інтенсивні, впродовж 1 – 3 червня, на річках басейнів Дністра, Прута та Сірету прогнозується підвищення рівнів води приблизно на 20 – 80 сантиметрів. Ідеться про річки у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +21...+23;

Ужгород +20...+22;

Львів +18...+20;

Івано-Франківськ +18...+20;

Тернопіль +19...+21;

Чернівці +18...+20;

Хмельницький +19...+21;

Луцьк +18...+20;

Рівне +18...+20;

Житомир +19...+21;

Вінниця +20...+22;

Одеса +18...+20;

Миколаїв +19...+21;

Херсон +20...+22;

Сімферополь +20...+22;

Кропивницький +21...+23;

Черкаси +21...+23;

Чернігів +20...+22;

Суми +20...+22;

Полтава +21...+23;

Дніпро +21...+23;

Запоріжжя +20...+22;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +20...+22;

Харків +20...+22.



Прогноз погоди в Україні на 2 червня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в Україні найближчим часом?

2 червня подекуди в Україні очікуються грози. Зокрема у Львівській області варто чекати негоду удень. Водночас синоптики попереджають про туман у цьому регіоні. Прогнозують видимість вночі та вдень 200 – 500 метрів.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомила, що сильної спеки на початку літа очікувати не варто, адже температурний фон залишатиметься близьким до кліматичної норми і різкого підвищення показників не передбачається.

За словами Птухи, погода може значно різнитись, залежно від регіону. Вона нагадала подібну погодну ситуацію влітку 2025 року, коли південь України потерпав від спеки та дефіциту опадів, а на заході і півночі було волого і прохолодно.