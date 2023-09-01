Перші осінні вихідні – з теплом: прогноз погоди в Україні на 2 вересня

Загалом погода у суботу 2 вересня сприятиме відпочинку. Середня температура по Україні становитиме комфортних +25, на Півдні та Сході буде близько +27 градусів, у Херсоні та Миколаєві сягне +30 градусів. На Заході України короткочасні дощі.

От і прийшла осінь! Для когось це початок нового навчального року, для когось – час, коли спека потроху відступає і можна спокійно жити та працювати, а хтось не звертає уваги на зміни пір року і не наділяє 1 вересня якимось сакральним змістом.

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Якою буде погода в Україні 2 вересня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Вночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, удень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метри на секунду.

Температура вночі +9...+14 градусів, вдень +22...+27 градусів; на півдні та сході країни вночі +15...+20 градусів, удень +25...+30 градусів.

Погода у столиці та області

На Київщині прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метри на секунду.

Температура по області вночі +9...+14 градусів, удень +22...+27 градусів.

У Києві вночі +12...+14 градусів, удень близько +25 градусів.

Попередження про пожежну небезпеку

1 – 4 вересня в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Запорізької та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Будь ласка, будьте обачні – не розводьте багаття у лісах і не спалюйте стерню! Якщо помітили займання – телефонуйте 101.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні на початку вересня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +24...+26

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +23...+25

Чернівці +23...+25

Хмельницький +24...+26

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +24...+26

Вінниця +24...+26

Одеса +27...+29

Миколаїв +28...+30

Херсон +28...+30

Сімферополь +27...+29

Кропивницький +25...+27

Черкаси +24...+26

Чернігів +23...+25

Суми +23...+25

Полтава +24...+26

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +25...+27

Луганськ +25…+27

Харків +25…+27

Прогноз погоди на 2 вересня / Укргідрометцентр