Мокрий сніг та похолодання: прогноз погоди на 20 березня

У середу, 20 березня, погода в Україні буде дощовою, подекуди також очікується мокрий сніг. Небо буде затягнуте хмарами.

Синоптики прогнозують, що сонце все ж буде з'являтись на небі. На Півдні та Заході зранку можливий туман.

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Якою буде погода в Україні

Очікується, що дощ, вночі з мокрим снігом пройде в більшості районів східних областей. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря коливатиметься вночі від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, а вдень +3...+8° тепла. Водночас у південно-східній частині та на Закарпатті +7...+12 градусів.

У Карпатах синоптики прогнозують сніг. Температура повітря вночі там опуститься до -1...-6 градусів морозу, вдень буде близько 0 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень можливий дощ

Прогнозують, що вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу. Натомість вдень +3...+8 градусів тепла. У Києві вночі температура буде близько 0 градусів, вдень +5...+7 градусів тепла.

Якою буде температура повітря в обласних центрах

Київ – +5...+7

Ужгород – +9...+11

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +5...+7

Вінниця – +6...+8

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +6...+8

Суми – +7...+9

Полтава – +7...+9

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +9...+11

Харків – +9...+11



Прогноз погоди на 20 березня / Укргідрометцентр